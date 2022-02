Trên 60 tuổi? Đây là cách để sống thọ hơn hàng chục tuổi

Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn với những thói quen sống rất đơn giản này và tận hưởng một cuộc sống mạnh mẽ, hạnh phúc, tràn đầy sức sống khi bạn già đi, theo Eat This, Not That!

1. Tập thể dục cơ thể

Bạn có biết rằng tập thể dục thường xuyên rất tốt cho bạn trên bình diện sinh học?

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tập thể dục có telomere - những đầu nhỏ ở cuối nhiễm sắc thể cho biết chúng ta già đi nhanh như thế nào - khỏe mạnh hơn so với những người không tập thể dục.

"Nói chung, những người có telomere ngắn hơn chết sớm hơn và có nhiều khả năng phát triển nhiều bệnh mạn tính. Nó không hoàn hảo, nhưng đó là một chỉ số rất tốt của quá trình lão hóa sinh học", Larry Tucker, giáo sư khoa học thể thao tại Đại học Brigham Young (Mỹ), cho biết.

2. Tập thể dục cho não

Học các kỹ năng mới, chơi một nhạc cụ và giải câu đố chỉ là một số điều khuyến khích sự dẻo dai của não bộ.

"Cuối cùng, các kỹ năng nhận thức của bạn sẽ suy yếu và suy nghĩ cũng như trí nhớ sẽ khó khăn hơn, vì vậy bạn cần phải tích lũy nguồn dự trữ của mình", tiến sĩ John N. Morris, giám đốc nghiên cứu chính sách xã hội và sức khỏe tại Viện Nghiên cứu Lão hóa trực thuộc Harvard (Mỹ), cho biết.

"Thực hiện một hoạt động mới buộc bạn phải suy nghĩ, học hỏi và yêu cầu thực hành liên tục có thể là một trong những cách tốt nhất để giữ cho não bộ khỏe mạnh", tiến sĩ Morris nói thêm.

3. Ăn một chế độ ăn chống lão hóa

Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh không chỉ là chìa khóa để sống lâu hơn hàng thập niên mà còn để phát triển mạnh mẽ khi bạn già đi.





Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), những người trên 60 tuổi cần “Thưởng thức nhiều loại thực phẩm từ mỗi nhóm thực phẩm để giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tăng huyết áp, và bệnh tim.

Đảm bảo chọn thực phẩm có ít hoặc không thêm đường, không chất béo bão hòa và natri. Nạp đủ protein trong ngày để duy trì khối lượng cơ. Tập trung vào các chất dinh dưỡng bạn cần, bao gồm kali, canxi, vitamin D, chất xơ và vitamin B12", theo Eat This, Not That!

4. Dành thời gian cho bạn bè và gia đình

Nghiên cứu rất rõ ràng: Duy trì các mối quan hệ bền chặt với bạn bè và gia đình khi chúng ta lớn lên là điều cần thiết để có một cuộc sống thọ hơn.

"Phát hiện đáng ngạc nhiên là các mối quan hệ của chúng ta và mức độ hạnh phúc của chúng ta trong các mối quan hệ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta", Robert Waldinger, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, cho biết.

"Chăm sóc cơ thể của bạn là quan trọng, nhưng chăm sóc các mối quan hệ của bạn cũng là một hình thức chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ đó là sự phát hiện", bác sĩ Waldinger lưu ý.

5. Thực hành chánh niệm

Thiền không chỉ tốt để kiểm soát căng thẳng mà còn có thể làm chậm tốc độ lão hóa tế bào của bạn.

Ivana Buric, Trưởng nhóm điều tra từ Phòng thí nghiệm Não bộ, Niềm tin và Hành vi tại Trung tâm Tâm lý, Hành vi và Thành tích của Đại học Coventry (Mỹ), cho biết: Hàng triệu người trên thế giới đã tận hưởng những lợi ích sức khỏe của các can thiệp trí óc - thể chất như yoga hoặc thiền định… Nói một cách đơn giản, các biện pháp can thiệp vào trí óc - thể chất khiến não bộ điều khiển các quá trình DNA của chúng ta theo một con đường giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta, theo Eat This, Not That!