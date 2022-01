5 thói quen tốt nhất giúp bạn cảm thấy tươi trẻ

Dưới đây là những thói quen lối sống tốt nhất giúp bạn luôn cảm thấy trẻ trung, theo khoa học, theo Eat This, Not That!

1. Ưu tiên cho giấc ngủ

Ngủ ngon là điều cần thiết. Nếu bạn muốn trông trẻ hơn và cảm thấy tươi trẻ hơn, thì giấc ngủ thích hợp là điều không thể bàn cãi.

"Nghỉ ngơi tốt cho phép cơ thể bạn nghỉ ngơi và tự phục hồi - bao gồm cả làn da của bạn - và cần thiết cho sức khỏe và hoạt động của mọi quá trình cơ thể. Thức dậy với năng lượng trẻ thường phụ thuộc vào mức độ bạn cam kết thực hiện một thói quen ngủ lành mạnh", chuyên gia Stephen Light của Nolah Mattress giải thích, theo Eat This, Not That!

Điều quan trọng cần đề cập là có thể ngủ quá nhiều.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên BRAIN báo cáo rằng thói quen ngủ ít hơn 4,5 giờ hoặc hơn 6,5 giờ mỗi đêm có liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhiều hơn ở những người lớn tuổi. Vì vậy, chỉ cần nhớ đặt báo thức!

2. Có cái nhìn tích cực về việc già đi

Không nên đánh giá thấp sức mạnh của trí óc, và nghiên cứu hấp dẫn gần đây được công bố trên Tạp chí Lão khoa: Series B cho chúng ta biết rằng chỉ cần bi quan về việc già đi có thể dẫn đến sự suy giảm nhanh hơn về cả sức khỏe tổng thể và sự hài lòng, theo Eat This, Not That!

Nói cách khác, nếu bạn liên tục suy ngẫm về việc già đi sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào, thì bạn rất có thể chứng minh rằng mình đúng.

"Đó là một lời tiên tri tự hoàn thành", tác giả chính của nghiên cứu Dakota Witzel, một ứng viên tiến sĩ tại Đại học Y tế Công cộng và Khoa học Nhân văn của Đại học Bang Oregon (Mỹ), nói.

3. Đi nghỉ nhiều hơn

Một khảo sát cho thấy chìa khóa cho một cuộc sống trẻ lâu, hạnh phúc là tìm ra thời gian cho một số hoạt động trẻ con, vô tư, bất kể bạn ở độ tuổi nào.





Còn gì vô tư hơn khi đi nghỉ dưỡng?

Khi chúng ta đi du lịch đến một nơi nào đó đặc biệt, chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn của mình, loại bỏ căng thẳng kéo dài và tạo nên những kỷ niệm trọn đời và thậm chí có thể là những tình bạn mới.

“Tôi tin rằng du lịch là một trong những điều giúp chúng ta luôn trẻ trung. Khám phá thế giới mang lại cho chúng ta cảm giác ngạc nhiên và khiến chúng ta cảm thấy trẻ trung. Nó giúp giữ cho cảm giác tò mò của chúng ta luôn trẻ", Lee Jason Friend, Điều phối viên Dịch vụ Toàn diện tại Trung tâm Điều trị Nghiện Ohana, cho biết.

4. Chơi các trò chơi thử thách trí óc

"Bộ não của bạn già đi giống như phần còn lại của cơ thể như một phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Nó co lại, chậm lại và kém thích nghi với sự thay đổi. Do đó, để giữ gìn sức khỏe, điều quan trọng là bạn phải căng não cũng như tim, chân và các cơ khác", Karalyn Cass, một huấn luyện viên của Chương trình Phòng chống Đái tháo đường (DPP) và là điều phối viên của chương trình với First Mile Care giải thích, theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Neurology đã phát hiện ra rằng việc giữ cho bộ não của bạn hoạt động - chẳng hạn như chơi các hoạt động kích thích tinh thần hơn như trò chơi trên bàn, trò chơi bài và câu đố - sẽ giúp bạn duy trì chất xám của trí óc và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

5. Kiểm soát cuộc sống của bạn

Cuộc sống của người lớn có thể khá bận rộn. Giữa việc điều hướng các công việc và nghĩa vụ hằng ngày trong ngày, thật dễ dàng để bắt đầu cảm thấy như thể bàn tay của bạn đang cầm lái trong cuộc sống của chính mình.

Thật thú vị, nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Lão khoa: Series B báo cáo rằng khi người lớn tuổi cảm thấy hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình, họ cũng cảm thấy trẻ hơn.

Nếu bạn thấy mình phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc cho gia đình hoặc công việc, hãy dành chút thời gian và làm điều gì đó dành riêng cho bạn.

Ngay cả khi chỉ đơn giản là dành 15 phút để đọc một số cuốn sách của bạn, tập yoga hoặc đi dạo thư giãn quanh khu phố địa phương yêu thích của bạn, theo Eat This, Not That!