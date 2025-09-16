Triển lãm thành tựu 80 năm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc triển lãm Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi hoạt động trong triển lãm đều vì nhân dân, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Kể từ ngày khai mạc (28.8) cho đến ngày cuối cùng mở cửa (15.9), triển lãm thu hút trên 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những triển lãm có số lượng người tham quan đông nhất từ trước tới nay.

Trong năm 2025, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau

Cùng ngày 15.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong năm 2025 và nghiên cứu mở rộng tuyến.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có chiều dài khoảng 2.055 km, quy mô từ 6 - 12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết đến nay tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652 km và đang triển khai thi công 388 km.

Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng. Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Bộ Xây dựng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có điều kiện thuận lợi để mở rộng như đã giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe. Nếu mở rộng sẽ nâng tốc độ khai thác lên 120 km/giờ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn và khắc phục một số bất cập trong quá trình khai thác các đoạn cao tốc 4 làn xe hạn chế như nguy cơ sự cố, tai nạn, ùn tắc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về chủ trương, và đồng ý về nguyên tắc, giao UBND các tỉnh, thành phố xem xét đề xuất của các nhà đầu tư để quyết định xây dựng các trung tâm, khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại một số địa phương. Các khu liên hợp này phải có khả năng tham gia tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic), bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...