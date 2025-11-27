Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triệt phá đường dây lập trình, vận hành website cờ bạc núp bóng công ty công nghệ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/11/2025 12:37 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 63 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 63 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 19.11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an P.Thanh Khê kiểm tra cơ sở Penta trên đường Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê.

Triệt phá đường dây lập trình, vận hành website cờ bạc núp bóng công ty công nghệ - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố 63 bị can

ẢNH: C.X

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 người đang sử dụng hệ thống máy tính có nhiều dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác đã trích xuất dữ liệu, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, ở P.Thanh Khê) được người phụ nữ tên Ly thuê điều hành một công ty công nghệ chuyên lập trình phần mềm, giao dịch tiền ảo và xây dựng website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (37 tuổi, cùng ở địa phương) quản lý các dự án.

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với đối tượng Torres (trú tại Campuchia) để tham gia xây dựng và nâng cấp hệ thống website cờ bạc trực tuyến như cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, tài xỉu, lô đề…

Triệt phá đường dây lập trình, vận hành website cờ bạc núp bóng công ty công nghệ - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm tra các cơ sở

ẢNH: C.X

Nhóm này tổ chức vận hành như một doanh nghiệp công nghệ thực thụ, có đầy đủ bộ phận design, HR, kế toán… Các nhóm được phân quyền rõ ràng và giao tiếp qua Google Chat nhằm đảm bảo tính bảo mật.

Nhân viên làm việc dưới biệt danh, sử dụng máy tính do cơ sở cấp và nhận toàn bộ chỉ đạo từ Ly ở nước ngoài.

Duy và Sơn phụ trách vận hành kỹ thuật, cập nhật giao diện, sửa lỗi, tích hợp chức năng nạp – rút tiền. 

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở liên quan gồm 4TEK (P.Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, ở P.Hải Châu), TEMA và ZENTEK (P.Hòa Cường).

Tang vật thu giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,27 tỉ đồng tiền mặt, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu khác.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan. Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi những người từng làm việc tại các cơ sở trên sớm đến trình diện.

