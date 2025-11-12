Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trùm cờ bạc phi pháp bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
12/11/2025 19:08 GMT+7

Chiều nay 12.11, công dân Trung Quốc tên She Zhijang (Xà Trí Giang) đã bị dẫn độ từ Thái Lan về nước để chịu xét xử cáo buộc lừa đảo và cờ bạc trái phép.

Ông She Zhijiang (43 tuổi) bị bắt tại Bangkok vào tháng 8.2022 theo lệnh truy nã năm 2014 của cảnh sát Trung Quốc. Ông này được cho là nhân vật điều hành đường dây tội phạm mạng khét tiếng nhất của Trung Quốc bị bắt, theo AP. Ông She còn có quốc tịch Campuchia.

Trùm cờ bạc phi pháp She Zhijiang bị dẫn độ về Trung Quốc từ Thái Lan - Ảnh 1.

Ông She Zhijiang bị cảnh sát Thái Lan áp giải ra sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan ngày 12.11

ẢNH: REUTERS

Tòa án Thái Lan ra lệnh dẫn độ ông She vào tháng 5.2024 nhưng đội luật sư biện hộ cho ông She đã kháng cáo. Ngày 10.11, tòa án Thái Lan ra phán quyết chấp thuận đề nghị dẫn độ của Trung Quốc và yêu cầu đưa ông She về nước trong vòng 90 ngày. Chiều 12.11, ông She được áp giải khỏi Trại giam trung tâm Klong Prem ở Bangkok ra sân bay Suvarnabhumi.

Trung Quốc cáo buộc ông She thiết lập 239 trang web cá cược trực tuyến trái phép và có liên quan các mạng lưới cá cược trực tuyến, sòng bạc tại Myanmar.

Người này được biết đến rộng rãi khi phát triển dự án Yatai New City tại thành phố Shwe Kokko ở Myanmar, gần biên giới Thái Lan. Đây là một khu phức hợp khét tiếng về các hoạt động lừa đảo qua mạng và buôn người.

Trùm cờ bạc phi pháp She Zhijiang bị dẫn độ về Trung Quốc từ Thái Lan - Ảnh 2.

Các tòa nhà tại Shwe Kokko thuộc huyện Myawaddy, bang Kayin (Myanmar)

ẢNH: AFP

Một báo cáo vào năm 2024 của Văn phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc viết rằng ông She được biết đến là người có hoạt động kinh doanh và đầu tư mạnh mẽ trên khắp Đông nam Á, đặc biệt là Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Philippines, bao phủ các ngành bất động sản, xây dựng, giải trí và công nghệ blockchain.

Ông She và công ty Yatai đã bị Anh và Mỹ cấm vận. Mỹ cáo buộc ông đã biến một ngôi làng biên giới thành thành phố nghỉ dưỡng phục vụ mục đích cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo.

Vào thời điểm bị bắt, ông She được cho là đứng đầu mạng lưới cờ bạc gồm một casino 15 tỉ USD, các cơ sở giải trí và du lịch.

Ông She Zhijiang bác bỏ toàn bộ cáo buộc phạm tội và nhấn mạnh công ty của ông chỉ là một đơn vị phát triển đô thị, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

