Triệu tập 13 thanh niên gây 'náo loạn' phố phường Đồng Hới

Ngày 16.11, thông tin từ Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, xử lý nhóm thanh niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14.11, Công an phường Đồng Hới nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Hùng Vương (thuộc tổ dân phố Hải Đình) gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triển khai xác minh, truy tìm những người liên quan.

Các thanh niên bị công an triệu tập ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Đến khoảng 5 giờ ngày 15.11, lực lượng công an triệu tập 13 thanh niên; buộc đưa các phương tiện liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố vào tối hôm trước.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh niên có nhiều lỗi vi phạm, như: không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, chạy quá tốc độ quy định và điều khiển xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

Hiện Công an phường Đồng Hới tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông.