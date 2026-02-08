Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trợ lý HLV Popov bức xúc trọng tài, HLV SLNA tiết lộ điều xúc động về thủ môn Cao Văn Bình

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/02/2026 22:20 GMT+7

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước đội tốp 3 là Thể Công Viettel, HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA đã dành lời khen cho thủ môn Cao Văn Bình, người vừa tỏa sáng ở VCK U.23 châu Á 2026.

'SLNA thi đấu kiên cường dù trời rất lạnh'

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-4 CLB SLNA: Ngày thi đấu thăng hoa

Tối 8.2, SLNA giành chiến thắng đậm 4-1 trước CLB Thể Công Viettel ở vòng 13 V-League 2025-2026 ngay trên sân Hàng Đẫy. Trong cơn "địa chấn" này, toàn bộ cầu thủ đội khách chơi ấn tượng. Thủ môn Cao Văn Bình là một trong những nhân tố thi đấu nổi bật, có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, giúp SLNA rời sân với 3 điểm quan trọng.

Trợ lý HLV Popov bức xúc trọng tài, HLV SLNA tiết lộ điều xúc động về thủ môn Cao Văn Bình- Ảnh 1.

Cao Văn Bình (áo xanh) vững vàng dù CLB Thể Công Viettel đã gây ra rất nhiều sức ép

ẢNH: MINH TÚ

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Tinh thần thi đấu của SLNA hôm nay rất kiên cường, dù thời tiết lạnh nhưng không sao, các em đã thi đấu hết mình. Đặc biệt, 3 ngoại binh hôm nay đã chơi hay. Về thủ môn Cao Văn Bình, khi mới trở về từ đội tuyển U.23 Việt Nam, tôi đã cho phép bạn ấy nghỉ ngơi nhưng Bình không nghỉ, xin ra sân tập luyện và thi đấu cùng đồng đội vì cảm thấy CLB đang cần mình".

Tại sao HLV Popov không họp báo?

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Nguyễn Văn Biển tỏ ra bức xúc: "Trọng tài đã kiểm tra VAR trong tình huống Lucao việt vị, nhưng thực tế hậu vệ đối phương đã đứng dưới 2m. Chúng tôi không hiểu". Sau đó, ông nhanh chóng rời phòng họp báo trong khi phóng viên chưa kịp đặt câu hỏi thứ 2. Trận này HLV Popov vì dính 3 thẻ vàng nên không được chỉ đạo ở khu kỹ thuật. Nên ông không thể tham gia họp báo sau trận.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League ‘nóng hổi’: HAGL bất ngờ bị SLNA áp sát, Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục

Bảng xếp hạng V-League ‘nóng hổi’: HAGL bất ngờ bị SLNA áp sát, Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 13 có biến động, khi cả hai đội bóng mạnh Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM đều thua sốc trên sân nhà.

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay

Công Phượng chấn thương không thi đấu, Trường Tươi Đồng Nai thoát thua nhờ siêu phẩm khó tin

Khám phá thêm chủ đề

Cao Văn Bình SLNA Thể Công Viettel V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận