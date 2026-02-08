Trợ lý HLV Popov bức xúc trọng tài, HLV SLNA tiết lộ điều xúc động về thủ môn Cao Văn Bình

'SLNA thi đấu kiên cường dù trời rất lạnh'

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-4 CLB SLNA: Ngày thi đấu thăng hoa

Tối 8.2, SLNA giành chiến thắng đậm 4-1 trước CLB Thể Công Viettel ở vòng 13 V-League 2025-2026 ngay trên sân Hàng Đẫy. Trong cơn "địa chấn" này, toàn bộ cầu thủ đội khách chơi ấn tượng. Thủ môn Cao Văn Bình là một trong những nhân tố thi đấu nổi bật, có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, giúp SLNA rời sân với 3 điểm quan trọng.

Cao Văn Bình (áo xanh) vững vàng dù CLB Thể Công Viettel đã gây ra rất nhiều sức ép ẢNH: MINH TÚ

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: "Tinh thần thi đấu của SLNA hôm nay rất kiên cường, dù thời tiết lạnh nhưng không sao, các em đã thi đấu hết mình. Đặc biệt, 3 ngoại binh hôm nay đã chơi hay. Về thủ môn Cao Văn Bình, khi mới trở về từ đội tuyển U.23 Việt Nam, tôi đã cho phép bạn ấy nghỉ ngơi nhưng Bình không nghỉ, xin ra sân tập luyện và thi đấu cùng đồng đội vì cảm thấy CLB đang cần mình".

Tại sao HLV Popov không họp báo?

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Nguyễn Văn Biển tỏ ra bức xúc: "Trọng tài đã kiểm tra VAR trong tình huống Lucao việt vị, nhưng thực tế hậu vệ đối phương đã đứng dưới 2m. Chúng tôi không hiểu". Sau đó, ông nhanh chóng rời phòng họp báo trong khi phóng viên chưa kịp đặt câu hỏi thứ 2. Trận này HLV Popov vì dính 3 thẻ vàng nên không được chỉ đạo ở khu kỹ thuật. Nên ông không thể tham gia họp báo sau trận.