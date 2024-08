Trong thùng xốp của nghi phạm đứng bên đường có cả ngàn viên ma túy

Ngày 8.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an H. Quảng Ninh , Công an xã Võ Ninh bắt quả tang Nguyễn Đức Nam (28 tuổi, ở xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) đang vận chuyển trái phép gần 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6.8, tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp Công an H.Quảng Ninh, Công an xã Võ Ninh tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Võ Ninh.

Khi tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh lũ thuộc thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh thì phát hiện một thanh niên đang ôm thùng xốp đứng cạnh ô tô bán tải màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị lực lượng phối hợp kiểm tra, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Đức Nam. Sau đó, Nam lấy từ trong thùng xốp ra 5 túi nilon có chứa gần 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ Nguyễn Đức Nam để tiếp tục xử lý.