Trung Quốc cấm CPU của Intel và AMD trong máy tính chính phủ

Theo WCCFTech, chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cấm sử dụng CPU Intel và AMD trong các máy tính thuộc cơ quan chính phủ. Động thái này được cho là nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghệ nội địa, nhưng cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến công nghệ mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lý do chính thức cho lệnh cấm này là do lo ngại về quyền riêng tư và an ninh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc cho rằng Intel và AMD có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm từ các máy tính chính phủ và sử dụng dữ liệu này cho mục đích gián điệp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ đây chỉ là cái cớ để Trung Quốc thúc đẩy việc sử dụng các CPU do nước này sản xuất.

Lệnh cấm mới có hiệu lực từ tháng 3.2024, áp dụng cho tất cả máy tính chính phủ, bao gồm cả máy tính sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Trung Quốc bắt đầu cấm sử dụng CPU của Intel và AMD trong các máy tính chính phủ REUTERS

Việc cấm CPU Intel và AMD có thể ảnh hưởng lớn đến cả hai hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới, bởi Trung Quốc vốn là thị trường tiêu thụ chip lớn nhất của Intel và AMD và việc mất đi thị trường này có thể khiến doanh thu của hai công ty giảm sút đáng kể.

Trái lại, lệnh cấm này cũng có thể mang lại lợi ích cho một số công ty Trung Quốc. Các hãng sản xuất CPU nội địa như Huawei và Phytium nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để tăng thị phần của họ trong thị trường của quốc gia tỉ dân.

Lệnh cấm CPU Intel và AMD của Trung Quốc là một diễn biến mới trong cuộc chiến công nghệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Khó có thể dự đoán được hậu quả lâu dài của lệnh cấm này, nhưng nó có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong thị trường công nghệ toàn cầu.