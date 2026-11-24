Theo bản tin của Tân Hoa xã tối 24.11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang điều tra Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. Ông Trần bị điều tra vì nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp.

Ông Trần Cát Lâm khi còn là Bộ trưởng Bảo vệ môi trường trả lời họp báo bên lề kỳ họp quốc hội năm 2016 ẢNH: REUTERS

Theo Nhân dân Nhật báo, ông Trần Cát Ninh (62 tuổi), quê quán ở tỉnh Cát Lâm, gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1984. Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật và là giáo sư.

Ông từng làm Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường, Thị trưởng Bắc Kinh.

Theo tờ South China Morning Post, ông Trần là Ủy viên Bộ Chính trị thứ tư trong khóa này, bắt đầu từ năm 2022, bị điều tra. Ba người còn lại gồm ông Hà Vệ Đông, ông Trương Hựu Hiệp và ông Mã Hưng Thụy. Ông Hà và ông Trương là cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương trong khi ông Mã là cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương.