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    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Được đầu tư gần 70 tỉ đồng và hoàn thành từ đầu năm 2025, thế nhưng Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hiện rơi vào cảnh 'cửa đóng then cài', hư hỏng do có dấu hiệu bị phá hoại.

    Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (nay thuộc xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) do UBND huyện Lộc Hà trước đây làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 7.2021, với tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng.

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 1.

    Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà đã xây xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 12.2022. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án phải 2 lần gia hạn, lần lượt vào cuối năm 2023 và tháng 12.2024. Đầu năm 2025, công trình hoàn thành phần xây lắp nhưng đến nay vẫn chưa thể khai thác, sử dụng.

    Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vị trí trên tường đã bắt đầu xuất hiện rêu mốc; một số ô kính lớn bị nứt, vỡ. Các bức tường, hàng cột bị vẽ bẩn, bôi xóa lem nhem.

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 2.

    Bên ngoài khuôn viên của trung tâm bị bủa vây bởi cỏ dại, trâu bò cũng được người dân chăn thả tại đây

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Bên ngoài khuôn viên, cỏ dại mọc um tùm, một số cây xanh bên trong khuôn viên đã chết khô hoặc bị gió bão quật đổ ngã.

    Người dân địa phương không khỏi xót xa khi chứng kiến một công trình công cộng trị giá hàng chục tỉ đồng từ tiền ngân sách lại phải phơi sương phơi nắng.

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 3.

    Cỏ dại mọc um tùm bên trong khuôn viên trung tâm trị giá gần 70 tỉ đồng

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 4.

    Khu vực cửa chính bằng kính bị vỡ đã được đơn vị quản lý che chắn tạm bằng tôn

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Một lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, dự án này ban đầu do UBND huyện Lộc Hà cũ làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu. 

    Đến đầu năm 2025, gói xây lắp vừa kịp hoàn thành thì cũng là lúc huyện Lộc Hà chính thức giải thể. Phần lớn các xã, thị trấn của huyện sáp nhập về huyện Thạch Hà, còn xã Hộ Độ về TP.Hà Tĩnh. 

    Tiếp đó, từ ngày 1.7.2025, mô hình chính quyền địa phương cũng chuyển đổi, kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện.

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 6.

    Một số cửa kính bị vỡ nghi do bị đập phá

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Sự thay đổi trên khiến trung tâm văn hóa vừa "khai sinh" đã rơi vào cảnh không còn cơ quan chủ quản cấp huyện để tiếp nhận, vận hành theo đúng công năng mục đích đầu tư ban đầu.

    Hiện tại, gói thầu trang thiết bị bên trong vẫn chưa thể triển khai. Công trình tạm thời được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

    Trước mắt, để bảo vệ tài sản không bị phá hoại thêm, UBND xã Lộc Hà dù chưa chính thức nhận bàn giao nhưng đã chủ động lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và bỏ kinh phí thuê bảo vệ trông coi. 

    Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng đã hư hỏng- Ảnh 7.

    Dù chưa đưa vào sử dụng nhưng dự án đã có dấu hiệu xuống cấp

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    "Địa phương đã xây dựng phương án đề xuất UBND tỉnh cho sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng trước khi nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

    Trong trường hợp bàn giao nguyên trạng, chúng tôi sẽ lập biên bản liệt kê cụ thể các phần hư hại để làm rõ trách nhiệm quản lý sau này", lãnh đạo xã Lộc Hà thông tin.

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