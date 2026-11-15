Trước TP.HCM, những địa phương đã hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh?

Mức chi hỗ trợ tiền ăn bán trú cụ thể ở từng địa phương như sau.

Học sinh TP.HCM sẽ không phải đóng 6,3 triệu đồng ăn bán trú/năm

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến đến hết ngày 22.11 về Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện. Trong đó, thành phố dự kiến hỗ trợ bữa ăn bán trú từ học kỳ 2 năm học 2026-2027, trước mắt ưu tiên một số nhóm người học và địa bàn, bao gồm: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Học sinh là con công nhân; Học sinh tại xã Thạnh An; Học sinh tại đặc khu Côn Đảo. Sau đó TP mở rộng theo khả năng cân đối ngân sách.

Theo phương án cơ bản, mức hỗ trợ dự kiến tối đa 35.000 đồng/suất ăn bán trú, trong 180 ngày/năm học, tương đương tối đa 6,3 triệu đồng/học sinh/năm học.

Theo điều 10 dự thảo, cơ sở giáo dục công lập không thu tiền ăn trưa bán trú của người học trong phạm vi định mức hỗ trợ và không tổ chức suất ăn vượt định mức để thu thêm, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm. Mức 35.000 đồng/suất dùng để tính phương án kinh phí. HĐND TP.HCM sẽ quyết định định mức và phạm vi hỗ trợ hằng năm.

Khi nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện được thông qua, học sinh TP.HCM sẽ không phải đóng tiền ăn bán trú ẢNH: BÍCH THANH

Hà Nội hỗ trợ đến 40.000 đồng mỗi bữa, phụ huynh đóng thêm khi nào?

Hà Nội đã hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026 theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND. Từ năm học 2026-2027, thành phố áp dụng Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND với hai mức hỗ trợ cho học sinh tiểu học ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trừ cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức 40.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng cho 6 nhóm, gồm học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh cư trú tại xã Minh Châu, học sinh thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội và một số nhóm con người có công theo quy định.

Học sinh tiểu học còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày và hỗ trợ theo số ngày ăn thực tế, tối đa 9 tháng/năm học.

Nghị quyết quy định mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày. Với suất ăn ở mức này, ngân sách chi đủ tiền ăn cho nhóm nhận 40.000 đồng, còn nhóm nhận 28.000 đồng đóng phần chênh lệch 12.000 đồng/ngày. Nếu cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức ngân sách hỗ trợ, người học chi trả phần chênh lệch.

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên hỗ trợ những học sinh nào?

Tại Quảng Ninh, Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, quy định hỗ trợ:

400.000 đồng/học sinh/tháng tiền ăn trưa tại trường cho học sinh tiểu học 2 buổi/ngày (không áp dụng cho đối tượng đã hưởng chính sách ăn trưa từ T.Ư hoặc chính sách ăn, ở tập trung khác)

360.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em mầm non có hộ khẩu tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo hoặc thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng.

Chính sách hướng đến học sinh thuộc diện thụ hưởng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc xã đảo. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Tỉnh còn hỗ trợ các trường công lập thuộc diện áp dụng kinh phí phục vụ nấu ăn, quản lý học sinh, điện và nước.

Các địa phương đều nhấn mạnh yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh ẢNH: BÍCH THANH

Tại Đà Nẵng, HĐND TP.Đà Nẵng ban hành Nghị quyết 99/2026/NQ-HĐND ngày 31.7.2026 quy định:

Học sinh bán trú buổi trưa tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/tháng tiền ăn trưa.

Học sinh ở nội trú thuộc phạm vi nghị quyết được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng tiền ăn. Cả hai mức đều áp dụng tối đa 9 tháng/năm học.

Tại Thái Nguyên, Nghị quyết 74/2026/NQ-HĐND quy định hỗ trợ 360.000 đồng/học sinh/tháng tiền ăn trưa cho học sinh khuyết tật ăn bán trú tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc tỉnh quản lý.

Học sinh khuyết tật ở nội trú tại trung tâm được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng tiền ăn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.9.2026, áp dụng từ năm học 2026-2027. Tỉnh tính hỗ trợ theo số tháng học thực tế tại trung tâm, tối đa 9 tháng/năm học.

Chính phủ hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh ở xã biên giới

Theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25.12.2025, học sinh tiểu học và THCS học tại các xã biên giới đất liền, có ăn trưa tại cơ sở giáo dục, được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn và 8 kg gạo mỗi tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Nếu đồng thời thuộc diện hưởng nhiều chính sách cùng loại, học sinh hưởng mức cao nhất.

Chính phủ cũng ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15.7.2026, quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo nghị định này, học sinh bán trú buổi trưa thuộc diện áp dụng được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú, tối đa 9 tháng/năm học.

Với học sinh, học viên bán trú đủ điều kiện theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP về chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, khoản 2 điều 6 quy định mức hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo mỗi tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Đây là mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng bán trú theo nghị định, có điều kiện thụ hưởng riêng.