Trường CĐ đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ thời kỷ nguyên số

Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm (TP.HCM), đồng thời đổi tên trường. Việc sắp xếp mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, kế thừa kinh nghiệm đào tạo của ba đơn vị và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Người thầy giữ vai trò trực tiếp quyết định chất lượng từng giờ học ẢNH: HỒNG DUNG

Đổi mới chương trình, gắn đào tạo với năng lực thực hiện công việc

Từ trước sáp nhập, các đơn vị đã có những hoạt động và định hướng đổi mới nhằm tăng tính ứng dụng trong đào tạo. Tại Trường CĐ Thủ Thiêm, chương trình trung cấp kế toán doanh nghiệp công bố trên website đã xác định năng lực ứng dụng công nghệ số, sử dụng phần mềm chuyên ngành; bố trí các nội dung thực hành trên phần mềm kế toán, thực hành khai báo thuế và thực tập tốt nghiệp. Cách tiếp cận này giúp người học có cơ hội vận dụng kiến thức vào những nhiệm vụ gần với công việc thực tế.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh, cho hay: "Khi chưa sáp nhập, các trường đều đã chú trọng xây dựng chuẩn đầu ra theo nhu cầu thị trường lao động, phát triển học liệu số, khai thác thiết bị đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá. Trường sẽ tiếp tục kế thừa những nền tảng đó, tiếp tục rà soát chương trình, tăng cường sự liên thông giữa kiến thức và thực hành, chú trọng đánh giá khả năng thực hiện công việc. Bên cạnh tay nghề, người học sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ý thức kỷ luật nghề nghiệp".

Sinh viên Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh trong một buổi học ẢNH: HỒNG DUNG

Ngoài ra, theo ông Vân, trường sẽ rà soát, bố trí và khai thác hiệu quả phòng học, xưởng thực hành, thiết bị đã được đầu tư trước đó để phát huy nguồn lực giữa các cơ sở.

Người thầy chủ động thay đổi trong kỷ nguyên số

Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò trực tiếp quyết định chất lượng từng giờ học. Trước yêu cầu mới, việc bồi dưỡng nhà giáo cần được thực hiện thường xuyên, gắn với chuyên ngành và nhiệm vụ giảng dạy.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân cho rằng công nghệ càng phát triển, vai trò hướng dẫn, đồng hành của nhà giáo càng cần được phát huy. "Người thầy phải chủ động thay đổi trong kỷ nguyên số, cập nhật công nghệ, quy trình và phần mềm đang được sử dụng trong nghề; nghiên cứu ứng dụng và tiếp cận thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng thiết kế bài học, tổ chức thực hành, hướng dẫn tự học và đánh giá năng lực người học. Cách tổ chức hoạt động dạy học của giảng viên phải giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội chủ động tìm hiểu, thử nghiệm, trao đổi và tự điều chỉnh", tiến sĩ Vân nhìn nhận.

Vị quyền hiệu trưởng cho biết Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ kết nối nguồn lực của 3 đơn vị trước sáp nhập để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ hội ấy sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình phù hợp thực tiễn, thiết bị được khai thác hiệu quả và đội ngũ nhà giáo chủ động đổi mới. Mục tiêu hướng đến là giúp học sinh, sinh viên vững tay nghề, có năng lực sử dụng công nghệ và tự tin thích ứng với yêu cầu công việc.