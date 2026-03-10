Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trường CĐ FPT Polytechnic điều chỉnh ‘chiến thuật’ lợi hại, gợi nhớ kỳ tích Thường Châu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/03/2026 16:38 GMT+7

Chiều 10.3, ở lượt trận thứ 2 bảng A, VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), các cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic đổi giày thi đấu để có màn trình diễn hiệu quả hơn.

Sự khác biệt

Trong cuộc đối đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng, toàn đội Trường CĐ FPT Polytechnic chuyển sang sử dụng giày đế FG (Firm Ground), thay vì dùng đế TF (Turf Floor) như ở trận đầu tiên gặp đội Trường ĐH Nha Trang. Đế TF có đinh dăm cao su nhỏ, phần đinh phân bổ đều khắp đế giày, chuyên dụng cho mặt sân cỏ nhân tạo cũ (cỏ ngắn). Trong khi đó, sân Trường ĐH Nha Trang mới được làm mới, mặt cỏ vẫn còn rất dày.

Vì thế, việc chuyển sang đế FG (có đinh cao) là sự lựa chọn sáng suốt, được thể hiện qua kết quả trận đấu. Ở lượt đầu tiên, đội Trường CĐ FPT Polytechnic chỉ có trận hòa 1-1. Lần này, thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều giành trọn vẹn 3 điểm sau chiến thắng 2-0, mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết.

Trường CĐ FPT Polytechnic điều chỉnh ‘chiến thuật’ lợi hại, gợi nhớ kỳ tích Thường Châu - Ảnh 1.

Có thể thấy rõ sự khác biệt ở đế giày giữa cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic (phải) và cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: DUY ANH

Trường CĐ FPT Polytechnic điều chỉnh ‘chiến thuật’ lợi hại, gợi nhớ kỳ tích Thường Châu - Ảnh 2.

Ở trận trước, cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn mang giày đế TF như những bạn sinh viên khác

ẢNH: DUY ANH

Trợ lý HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thanh Phú của Trường CĐ FPT Polytechnic chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở trận đầu tiên, khi sử dụng giày đế TF, những pha xử lý của các em không được như ý muốn. Sau đó, ban huấn luyện tư vấn các em chuyển sang giày đế FG để thi đấu tốt hơn".

Tiền vệ Trần Nguyễn Khánh Hòa nói thêm: "Việc đổi giày giúp chúng tôi thực hiện các tình huống xoay xở, trụ, đổi hướng và đi bóng được mượt mà hơn. Dùng giày đế TF trên mặt cỏ dày như thế này khiến chúng tôi dễ bị trượt chân khi thi đấu. Điều này đã nằm trong sự chuẩn bị của toàn đội. Khi lên đường vào Nha Trang dự VCK, tất cả cầu thủ đều chủ động đem theo 2 loại giày".

Gợi nhớ ký ức ở Thường Châu 2018

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy phần nào gợi nhớ đến một ký ức rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trước trận chung kết U.23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu, tuyết rơi dày khiến mặt sân trở nên trơn trượt và phủ trắng, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ U.23 Việt Nam chuyển sang sử dụng giày đinh sắt để tăng độ bám sân.

Thời điểm ấy, không phải cầu thủ nào cũng chuẩn bị sẵn loại giày chuyên dụng cho mặt sân băng tuyết, buộc ban huấn luyện phải tìm mua bổ sung trước giờ bóng lăn. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt hiếm thấy, những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như đôi giày lại trở thành yếu tố quan trọng, giúp cầu thủ giữ thăng bằng, thực hiện các pha xoay xở và tranh chấp hiệu quả hơn. Dù cuối cùng U.23 Việt Nam để thua Uzbekistan sau hiệp phụ, câu chuyện ấy vẫn thường được nhắc lại như một minh chứng cho sự chuẩn bị tỉ mỉ của ông Park. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu rằng trong bóng đá, đôi khi sự khác biệt không chỉ đến từ chiến thuật, mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ như lựa chọn đúng đôi giày để bước ra sân.

Trường CĐ FPT Polytechnic điều chỉnh ‘chiến thuật’ lợi hại, gợi nhớ kỳ tích Thường Châu - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Ueki bật cao đánh đầu mở tỷ số

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Ueki bật cao đánh đầu mở tỷ số

Màn so tài với Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2026 (16 giờ hôm nay 10.3) là cánh cửa hẹp mà đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua để vào tứ kết.

Chính thức xác định bảng đấu giải hạng nhì quốc gia 2026: Hấp dẫn, cực khó đoán!

HLV Kim Sang-sik giải bài toán khó thủ môn đội tuyển Việt Nam: Ai tăng điểm, ai mất điểm?

Khám phá thêm chủ đề

trường cđ fpt polytechnic TNSV THACO CUP 2026 Trần Hữu Đông Triều trường ĐH Tôn Đức Thắng Trường ĐH Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận