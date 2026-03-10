Trường CĐ FPT Polytechnic điều chỉnh ‘chiến thuật’ lợi hại, gợi nhớ kỳ tích Thường Châu

Sự khác biệt

Trong cuộc đối đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng, toàn đội Trường CĐ FPT Polytechnic chuyển sang sử dụng giày đế FG (Firm Ground), thay vì dùng đế TF (Turf Floor) như ở trận đầu tiên gặp đội Trường ĐH Nha Trang. Đế TF có đinh dăm cao su nhỏ, phần đinh phân bổ đều khắp đế giày, chuyên dụng cho mặt sân cỏ nhân tạo cũ (cỏ ngắn). Trong khi đó, sân Trường ĐH Nha Trang mới được làm mới, mặt cỏ vẫn còn rất dày.

Vì thế, việc chuyển sang đế FG (có đinh cao) là sự lựa chọn sáng suốt, được thể hiện qua kết quả trận đấu. Ở lượt đầu tiên, đội Trường CĐ FPT Polytechnic chỉ có trận hòa 1-1. Lần này, thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều giành trọn vẹn 3 điểm sau chiến thắng 2-0, mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết.

Có thể thấy rõ sự khác biệt ở đế giày giữa cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic (phải) và cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: DUY ANH

Ở trận trước, cầu thủ Trường CĐ FPT Polytechnic vẫn mang giày đế TF như những bạn sinh viên khác ẢNH: DUY ANH

Trợ lý HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thanh Phú của Trường CĐ FPT Polytechnic chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở trận đầu tiên, khi sử dụng giày đế TF, những pha xử lý của các em không được như ý muốn. Sau đó, ban huấn luyện tư vấn các em chuyển sang giày đế FG để thi đấu tốt hơn".

Tiền vệ Trần Nguyễn Khánh Hòa nói thêm: "Việc đổi giày giúp chúng tôi thực hiện các tình huống xoay xở, trụ, đổi hướng và đi bóng được mượt mà hơn. Dùng giày đế TF trên mặt cỏ dày như thế này khiến chúng tôi dễ bị trượt chân khi thi đấu. Điều này đã nằm trong sự chuẩn bị của toàn đội. Khi lên đường vào Nha Trang dự VCK, tất cả cầu thủ đều chủ động đem theo 2 loại giày".

Gợi nhớ ký ức ở Thường Châu 2018

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy phần nào gợi nhớ đến một ký ức rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trước trận chung kết U.23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu, tuyết rơi dày khiến mặt sân trở nên trơn trượt và phủ trắng, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ U.23 Việt Nam chuyển sang sử dụng giày đinh sắt để tăng độ bám sân.

Thời điểm ấy, không phải cầu thủ nào cũng chuẩn bị sẵn loại giày chuyên dụng cho mặt sân băng tuyết, buộc ban huấn luyện phải tìm mua bổ sung trước giờ bóng lăn. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt hiếm thấy, những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như đôi giày lại trở thành yếu tố quan trọng, giúp cầu thủ giữ thăng bằng, thực hiện các pha xoay xở và tranh chấp hiệu quả hơn. Dù cuối cùng U.23 Việt Nam để thua Uzbekistan sau hiệp phụ, câu chuyện ấy vẫn thường được nhắc lại như một minh chứng cho sự chuẩn bị tỉ mỉ của ông Park. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu rằng trong bóng đá, đôi khi sự khác biệt không chỉ đến từ chiến thuật, mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ như lựa chọn đúng đôi giày để bước ra sân.