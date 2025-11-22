Trường ĐH có quy mô đào tạo lớn nhất nước kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng nay 22.11, Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025) với nhiều thông tin về sự hình thành và phát triển để trở thành trường ĐH có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, cùng lãnh đạo TP.HCM, Sở GD-ĐT, sở Khoa học và công nghệ TP.HCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành, trường ĐH, trường THPT...

Quy mô đào tạo hơn 52.000 sinh viên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Bùi Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang, cho biết: "Từ xuất phát điểm là một trường ĐH định hướng ứng dụng, hôm nay Văn Lang đạt được nhiều thành tựu thể hiện qua những dấu ấn: hiện xếp thứ 251 châu Á, thuộc nhóm 1.001–1.200 trường hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, với danh tiếng học thuật hạng 392 toàn cầu. Đặc biệt, ngành nghệ thuật trình diễn của trường nằm trong top 51–100 thế giới, ngành mỹ thuật & thiết kế nằm trong top 101–150 toàn cầu".

Tập thể Trường ĐH Văn Lang đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước ẢNH: T.M

Theo thông tin từ bà Vân Anh, từ năm 1995 đến nay, Trường ĐH Văn Lang đã và đang đào tạo hơn 156.000 sinh viên, học viên và cựu sinh viên. Hiện tại, quy mô đào tạo của trường là hơn 52.000 sinh viên theo học tại hơn 100 chương trình đào tạo trong nước và 30 chương trình liên kết quốc tế ở các lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, kinh tế - xã hội, truyền thông, kiến trúc, sức khỏe…

Theo thống kê của Báo Thanh Niên, hiện tại Trường ĐH Văn Lang hiện có quy mô đào tạo ĐH lớn nhất nước.

Bên cạnh đó, trong 5 năm gần đây, Trường ĐH Văn Lang đã thu hút gần 6.000 sinh viên quốc tế từ 30 quốc gia đã đến trao đổi, học tập và hơn 1.200 sinh viên của trường đã ra nước ngoài trao đổi, thực tập. Trường cũng đã hợp tác với hơn 300 đối tác quốc tế nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi học thuật và chuyển tiếp sinh viên.

Tại lễ kỷ niệm, Trường ĐH Văn Lang đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên đã cùng chung tay xây dựng và phát triển trường trong suốt ba thập kỷ qua.

Nhân dịp này, Trường ĐH Văn Lang đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Hãy khuyến khích sinh viên tư duy phản biện, sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: "30 năm trước, Trường ĐH Văn Lang là một trong những trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của cả nước. Khởi đầu với muôn vàn khó khăn về nguồn lực và mô hình hoạt động, nhà trường đã không ngừng đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục ĐH. Từ một cơ sở còn khiêm tốn, đến nay trường đã vươn mình mạnh mẽ với nhiều thành tựu nổi bật".

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đưa ra những lời khuyên để trường ĐH có quy mô đào tạo lớn nhất nước tiếp tục phát huy thế mạnh ẢNH: T.M

Từ đó, ông Thưởng nhấn mạnh 3 bài học để phát triển một trường ĐH tư thục: Thứ nhất, chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để biến chủ trương ấy thành hiện thực và đạt được thành công cần có sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và chiến lược phát triển đúng đắn, sự đồng lòng của tập thể nhà trường, cùng những giải pháp thiết thực. Đặc biệt, sự tâm huyết, kiên trì và bền bỉ của các nhà đầu tư chính là yếu tố then chốt.

Thứ 2 là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và phát triển chương trình đào tạo. Bên cạnh đó có sự chỉ đạo, giúp đỡ lãnh đạo địa phương, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở/ban/ngành, của các trường ĐH, các đối tác, đặc biệt là sự tin tưởng của phụ huynh và người học trong và ngoài nước.

Ông Thưởng cho rằng để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Trường ĐH Văn Lang cần khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai các nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo, về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Cùng với đó, coi trọng công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học. Đây là các nhân tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường.

"Hãy khuyến khích sinh viên tư duy phản biện, sáng tạo và nuôi dưỡng đam mê học tập suốt đời để hình thành một thế hệ công dân toàn cầu vừa có trí tuệ xuất sắc, vừa giàu nhân cách và tinh thần phụng sự", ông Thưởng nhắn nhủ.

Đồng thời, ông Thưởng đề nghị trường tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế; đào tạo các ngành nghề thế mạnh của trường, phù hợp nhu cầu xã hội; nội dung đào tạo cần thực tiễn, trang bị cho sinh viên năng lực tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng, chuyển đổi nghề nghiệp...

Khánh thành Trung tâm Kiến tạo đổi mới & tác động Cũng trong sáng nay, tại Khu phức hợp giáo dục Văn Lang, Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Kiến tạo đổi mới & tác động (Innovation & Impact Center). Trung tâm Kiến tạo đổi mới & tác động ẢNH: T.M Trung tâm có nhiều không gian chức năng chuyên biệt như không gian thử nghiệm, nơi sinh viên và giảng viên có thể phát triển ý tưởng, tạo nguyên mẫu; hệ thống phòng lab hỗ trợ người học cộng tác với các nền tảng AI, phân tích dữ liệu và mô phỏng các tình huống phức tạp; studio sáng tạo truyền thông, giúp chuyển hóa ý tưởng thành các sản phẩm truyền thông có giá trị lan tỏa Bên cạnh đó còn có khu vực ươm tạo khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp, giúp các dự án khả thi tiến gần hơn với thực tế triển khai; phòng trưng bày mở, nơi giới thiệu các công trình đổi mới của sinh viên và giảng viên, khuyến khích văn hóa học tập suốt đời và kết nối cộng đồng...



