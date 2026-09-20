Trường ĐH tư thục đầu tiên tại TP.HCM khánh thành bệnh viện thực hành cho sinh viên

Hôm nay 20.9, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng) đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM có bệnh viện thực hành riêng.

Theo đó, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế và xây dựng ban đầu với gần 40.000 m2 sàn, quy mô thiết kế 350 giường. Tại thời điểm hiện nay, bệnh viện đưa vào sử dụng với quy mô tạm thời 170 giường.

Bệnh viện có 28 khoa, 2 đơn vị chuyên môn, 18 phòng khám và các phòng ban chức năng khác phục vụ cho công tác quản lý, vận hành bệnh viện, với gần 250 cán bộ. Trong đó có trên 130 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân.

Sinh viên khối ngành sức khỏe của Trường ĐH Hồng Bàng có bệnh viện thực hành riêng ảnh: Mỹ Quyên

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết: "Đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn mới của mô hình viện - trường, nơi đào tạo, thực hành lâm sàng cho sinh viên khối ngành sức khỏe của trường, đồng thời khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Tất cả được kết nối trong một mục tiêu chung: không ngừng nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe con người".

Theo giáo sư Lình, sinh viên có thể hoàn thành quá trình thực hành để đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề, hoặc tiếp tục học sau ĐH ngay trong hệ sinh thái đào tạo – điều trị – nghiên cứu thống nhất, đồng thời mở ra cơ hội việc làm rõ ràng khi bệnh viện ưu tiên tuyển dụng cựu sinh viên đã được đào tạo và thích nghi sẵn với hệ thống.

Được biết, các khoa thuộc khối ngành sức khỏe của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng như y, răng hàm mặt, dược, điều dưỡng – hộ sinh, xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng đã kết hợp với các khoa tương ứng của bệnh viện để bắt đầu thực hiện mô hình đào tạo viện – trường sâu rộng, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường y tế thực tế.

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều trường ĐH đào tạo khối ngành sức khỏe có bệnh viện thực hành riêng để đào tạo theo mô hình viện - trường, trong đó có những bệnh viện đã được thành lập từ lâu. Trường ĐH Y dược TP.HCM có Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y Hà Nội có Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Học viện Quân y có Bệnh viện Quân y 103, Trường ĐH Y dược Huế (ĐH Huế) có Bệnh viện ĐH Y dược Huế, Trường ĐH Y khoa Vinh có Bệnh viện ĐH Y khoa Vinh, Trường ĐH Y dược Cần Thơ có Bệnh viện ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) có Bệnh viện ĐH Y dược, Trường ĐH Tân tạo có Bệnh viện ĐH Y Tân Tạo, Trường ĐH Phan Châu Trinh có Bệnh viện ĐH Y khoa Phan Châu Trinh, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng...



