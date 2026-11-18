Các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại các trường học. Tuy nhiên, sắp xếp tổ chức mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để hoạt động của các nhà trường sau sắp xếp đi vào nền nếp, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và tâm tư của đội ngũ.

Hiệu quả của việc sắp xếp không nên chỉ được nhìn qua số lượng đầu mối hay sự thay đổi về nhân sự. Thước đo quan trọng hơn là chất lượng dạy học, sự ổn định của nhà trường và niềm tin của đội ngũ được củng cố ra sao.

Để phù hợp bối cảnh mới, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý giáo dục đến ban giám hiệu, tổ chuyên môn và từng giáo viên (GV). Mỗi cấp có vai trò riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: giữ vững chất lượng giáo dục và tạo dựng môi trường làm việc tích cực.

Sở GD-ĐT cần có hướng dẫn sát sao, kịp thời vừa đáp ứng "mặt bằng" chung, vừa không để một ai bị bỏ lại phía sau. Từ mục tiêu, biện pháp đến các điều kiện thực hiện phải rõ - tỏ - chắc - trúng - linh hoạt, hài hòa giữa bao quát và cụ thể, thấu tình, đạt lý. Cần lưu ý, khi đặt kế hoạch phải đo lường các điều kiện thực hiện, nhất là khả năng thực tế; tránh đặt ra biện pháp duy ý chí hoặc nóng vội dẫn đến công việc kém hiệu quả.

Giáo viên là trung tâm của công tác quản trị trường học ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cần vừa chủ động vừa bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phải lắng nghe tình hình từ các cơ sở để triển khai hoạt động nhà trường. Đặc biệt chú ý tâm tư, nguyện vọng của GV, học sinh, phụ huynh trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, tiếp thu ý kiến thẳng thắn, chuẩn xác, xây dựng, đồng thời kiến tạo sự thống nhất trong cấp ủy, ban giám hiệu để ra quyết định quản lý.

Với sự sắp xếp trường lớp hiện nay, tổ chuyên môn có vai trò đặc biệt. Công việc của tổ là xây dựng đồng thuận, triển khai giảng dạy, học tập hiệu quả đến các hoạt động phối hợp… Trong tổ có GV "cũ", "mới" từ các cơ sở; có GV cốt cán; có GV giàu kinh nghiệm… Vì thế dung hòa trong chuyên môn sẽ giúp trường hoạt động giáo dục hiệu quả.

GV là trung tâm của công tác quản trị trường học. Để hoạt động nhà trường sau sắp xếp thực sự có chất lượng, mỗi GV cần chủ động, tự giác, trách nhiệm và không ngừng tự học. Mỗi GV hãy là một thành viên cùng vun trồng những giá trị cao thượng của trường học. Mạnh mẽ trong hoạt động cá nhân và lan tỏa kết nối chuyên môn là con đường phát triển đúng đắn, dẫn đến mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Một buổi họp chuyên môn của các giáo viên trường học tại TP.HCM sau sắp xếp ẢNH: BẢO CHÂU

Một chủ trương đúng chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng cách làm phù hợp, có lộ trình và có cơ chế lắng nghe phản hồi. Trong giai đoạn chuyển tiếp, đối thoại thường xuyên và xử lý kịp thời những vướng mắc sẽ giúp hạn chế khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn.

Quản trị trong bối cảnh mới vì thế không chỉ là phân công công việc hay thống nhất quy trình, mà còn là khả năng kết nối con người, tạo dựng niềm tin và giữ được sự công bằng giữa các cơ sở, các nhóm GV.

Thầy cô hãy vì học sinh thân yêu. Giá trị này tựa như lụa quý mà những sợi tơ dệt nên là cố gắng không ngừng của thầy cô.

Sắp xếp trường học có thể làm thay đổi tên gọi, quy mô, cơ cấu tổ chức; nhưng điều quyết định sức sống của nhà trường vẫn là con người, là cách cùng làm việc, cùng chia sẻ và cùng chịu trách nhiệm.

Tháng 11, rộn ràng các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, niềm yêu thương sẽ được bồi đắp thêm. Mong rằng, sau những thay đổi về tổ chức, mỗi nhà trường sẽ ngày càng gắn kết, mỗi thầy cô được lắng nghe và trân trọng, để niềm vui nghề nghiệp tiếp tục nở hoa trong hành trình vì học sinh thân yêu.