Đổi mới từ quản trị đến lớp học

Tọa lạc tại số 161B Nguyễn Văn Thủ (P.Tân Định, TP.HCM), Trường THCS Trần Văn Ơn có lịch sử hình thành từ năm 1911, ban đầu mang tên Richaud. Qua nhiều giai đoạn phát triển, ngôi trường tiếp tục có những thay đổi trong quản lý, giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục.

Năm học 1975 - 1976, trường mang tên Trường phổ thông cơ sở Trần Văn Ơn. Đến ngày 2.12.1998, trường chính thức mang tên Trường THCS Trần Văn Ơn. Trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2011 và 2019; nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019, 2024 - 2025 của UBND TP.HCM…

Trường THCS Trần Văn Ơn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong giai đoạn mới ẢNH: NTCC

Những dấu mốc ấy là niềm tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng nhu cầu của học sinh (HS) trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn của Trường THCS Trần Văn Ơn là chuyển đổi số. Tính đến tháng 8.2026, trường đã số hóa 100% hồ sơ chuyên môn, gồm học bạ, văn bằng, chứng chỉ và sổ theo dõi, đánh giá HS. Công tác điều hành từng bước dựa trên dữ liệu số, góp phần đơn giản hóa thủ tục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng tính minh bạch.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết giáo viên từng bước khai thác hệ thống quản lý học tập, kho học liệu số và các ứng dụng giáo dục. Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giúp giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, chủ động đổi mới.

Trong dạy học, trường chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Việc nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện được cập nhật trên hệ thống, hỗ trợ sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh.

Lắng nghe học sinh, mở rộng trải nghiệm

Cùng với đổi mới chuyên môn, trường tổ chức các chương trình đối thoại "Lắng nghe tiếng nói HS". Đây là hoạt động đáng chú ý khi xây dựng môi trường giáo dục quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người học.

Học sinh tham gia hoạt động giao lưu văn hóa với học sinh quốc tế ẢNH: NTCC

Các hoạt động giáo dục truyền thống được thể hiện qua chương trình tri ân anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" vào tháng 7.2026; triển lãm "Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập và sức mạnh Việt Nam" vào tháng 5.2026.

Bên cạnh đó, Trường THCS Trần Văn Ơn còn mở rộng các hoạt động giao lưu quốc tế với HS các nước Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Đây cũng là dịp để HS giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam, mở rộng hiểu biết và từng bước hình thành năng lực hội nhập quốc tế.

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh HS cũng như định hướng phát triển của nhà trường, hiện nay Trường Trần Văn Ơn tổ chức các lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và tăng cường tiếng Pháp. Song song với đó là các chuyên đề tiếng Anh "New Year Around the World" dành cho HS khối 9, bổ sung hoạt động tìm hiểu văn hóa trong quá trình học ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, HS trường có nhiều thành tích thể dục thể thao, nhiều năm nằm trong nhóm đầu thành phố. Đây là một nét trong truyền thống giáo dục của trường ngoài hoạt động dạy học và bồi dưỡng HS.

Từ nền tảng đã có đến những đổi mới hiện nay, mô hình giáo dục Trường THCS Trần Văn Ơn được thể hiện qua các việc làm cụ thể như thay đổi cách quản lý, hỗ trợ giáo viên đổi mới, mở rộng trải nghiệm và dành sự quan tâm đến tiếng nói HS.