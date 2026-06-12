Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy nã nam hướng dẫn viên du lịch tổ chức cho người khác trốn sang nước Anh

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/06/2026 14:14 GMT+7

Từ tháng 6 đến tháng 10.2023, Hoàng Thanh Cương đã tổ chức cho 3 công dân Việt Nam trốn đi Anh bằng hình thức nộp hồ sơ giả mạo quan hệ, công việc, tài chính... xin thị thực du lịch nước Anh nhưng thực chất là để nhập cảnh rồi trốn ở lại lao động trái phép.

Ngày 12.6, Phòng An ninh điều tra - Công an TP.HCM cho biết vừa phát đi thông báo truy nã đối với Hoàng Thanh Cương (là hướng dẫn viên du lịch, 35 tuổi, thường trú ở đường Lạc Long Quân, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế; thẻ căn cước: 046091016493) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Truy nã nam hướng dẫn viên du lịch tổ chức cho người khác trốn sang Anh - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Thanh Cương bị truy nã

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng An ninh điều tra cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2023, Hoàng Thanh Cương đã có hành vi tổ chức cho 3 công dân Việt Nam trốn sang nước Anh.

Bằng hình thức nộp hồ sơ giả mạo quan hệ, công việc, tài chính... xin thị thực du lịch đến nước Anh nhưng thực chất là để nhập cảnh rồi trốn ở lại lao động trái phép.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 13.4.2026, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Cương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 349 bộ luật Hình sự.

Ngày 29.5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ký quyết định truy nã đối với Hoàng Thanh Cương.

Cơ quan công an nhấn mạnh bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM hoặc gọi vào số điện thoại trực ban: 0693.188.508; liên hệ điều tra viên Ngô Trần Tư Duy qua số điện thoại: 0982.755.572.


Tin liên quan

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài

TP.HCM: Đột kích khách sạn, triệt phá 'đại bản doanh' lừa đảo của 83 người nước ngoài

Núp bóng dưới hình thức thuê trọn một khách sạn, 83 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) đã thiết lập hệ thống máy móc nhằm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Băng nhóm này vừa bị Công an TP.HCM triệt phá ngay khi chưa kịp vận hành.

Công an TP.HCM bắt tài xế container là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

'Nữ quái' 4 tiền án, trốn truy nã bằng chiêu trò liên tiếp sinh con

Khám phá thêm chủ đề

truy nã Công An TP.HCM hướng dẫn viên du lịch Nhập cảnh trái phép TP.HCM Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài Truy nã nam hướng dẫn viên du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận