Truy nã nam hướng dẫn viên du lịch tổ chức cho người khác trốn sang nước Anh

Ngày 12.6, Phòng An ninh điều tra - Công an TP.HCM cho biết vừa phát đi thông báo truy nã đối với Hoàng Thanh Cương (là hướng dẫn viên du lịch, 35 tuổi, thường trú ở đường Lạc Long Quân, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế; thẻ căn cước: 046091016493) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bị can Hoàng Thanh Cương bị truy nã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng An ninh điều tra cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2023, Hoàng Thanh Cương đã có hành vi tổ chức cho 3 công dân Việt Nam trốn sang nước Anh.

Bằng hình thức nộp hồ sơ giả mạo quan hệ, công việc, tài chính... xin thị thực du lịch đến nước Anh nhưng thực chất là để nhập cảnh rồi trốn ở lại lao động trái phép.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 13.4.2026, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Cương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 349 bộ luật Hình sự.

Ngày 29.5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ký quyết định truy nã đối với Hoàng Thanh Cương.

Cơ quan công an nhấn mạnh bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM hoặc gọi vào số điện thoại trực ban: 0693.188.508; liên hệ điều tra viên Ngô Trần Tư Duy qua số điện thoại: 0982.755.572.



