Truy tìm người đốt rác gây cháy ở TP.HCM

Khoảng 15 giờ ngày 17.3, đám cháy xảy ra trên đường Nguyễn Du (phường Đông Hòa, TP.HCM), khu vực gần Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.HCM, thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được xác định xuất phát từ việc một số người dân đốt rác.

Sau khi bùng phát, lửa nhanh chóng lan sang khu vực xung quanh.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: NI NA

Một số người phát hiện vụ việc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan rộng, vượt quá khả năng kiểm soát nên họ đã báo cho lực lượng PCCC phường Đông Hòa đến chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã tới hiện trường, triển khai nhiều biện pháp nhằm khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng PCCC phường Đông Hòa đến hiện trường dập lửa ẢNH: NI NA

Khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Cơ quan chức năng đang xác minh, truy tìm người có liên quan đến việc đốt rác gây ra vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại và làm rõ các yếu tố liên quan.