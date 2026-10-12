Tủ bánh mì đáng yêu

"Bà con ai cần cứ lấy…"

Dưới tán cây trước quán To Coffee, gần chân cầu Lê Văn Sỹ (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM), một chiếc tủ nhỏ đặt sát lề đường. Bên trong là những ổ bánh mì dành cho bất cứ ai cần một bữa ăn. Trên tủ có dòng chữ: "Bà con ai cần cứ lấy mỗi người 1 ổ".

Tủ bánh mì miễn phí trước quán cà phê của anh Huy được nhiều người lao động ghé lấy mỗi ngày ẢNH: CAO AN BIÊN

Buổi sáng, người bán vé số, tài xế công nghệ, người giao hàng và những người lao động thường ghé lại. Có người lấy một ổ ăn ngay, có người bỏ vào túi mang theo để dành cho bữa trưa. Khi bánh trong tủ đã hết, anh Phạm Quang Huy lại mang những túi bánh mì ra xếp vào từng ngăn. Anh kể chiếc tủ đã có mặt ở đây từ năm 2018, nhưng việc phục vụ miễn phí cho người lao động bắt đầu sớm hơn.

Anh Huy mở quán cà phê từ năm 2012 và một năm sau thì bắt đầu đặt thùng nước uống miễn phí phía trước để người đi đường có thể giải khát. Vài năm sau, một sinh viên làm thêm trong quán đề xuất với anh việc đặt thêm tủ bánh mì. Anh đồng ý mua tủ còn cô bạn nhân viên vận động những sinh viên khác cùng đóng góp bánh mì hằng ngày.

Anh Phạm Quang Huy bổ sung bánh mì vào chiếc tủ đặt trước quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Khi nữ nhân viên không còn làm việc tại quán, anh Huy quyết định tiếp tục duy trì tủ bánh. "Mình mua bánh mì cho vào tủ mỗi ngày khoảng 100 ổ. Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu", anh kể. Từ đó đến nay, chiếc tủ vẫn được đặt trước quán. Dù có thời điểm phải gián đoạn vì dịch Covid-19 hay nhiều lần bị mất cắp phải thay tủ khác, anh vẫn tiếp tục để bánh mì cho người cần. Anh chia sẻ việc làm này xuất phát từ sự đồng cảm với những người lao động phải xoay xở từng bữa ăn trong ngày.

Đều đặn từng lượt khách đến lấy bánh mì ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Huy cho biết không nhận tiền quyên góp để duy trì tủ bánh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, một số người biết tin đã chủ động mang thêm bánh mì, sữa hoặc những món ăn khác đến đặt vào tủ.

"Với chúng tôi thì rất quý"

Một buổi sáng giữa tuần, ông Thành Dũng (64 tuổi) đến chiếc tủ, lấy bánh mì mang đi. Theo ông, một ổ bánh mì có thể giúp người nhận đỡ được một phần chi phí ăn uống trong ngày. Ông mong chiếc tủ tiếp tục được duy trì để những người cần có thể ghé lấy bánh.

Ông Dũng ấm lòng khi lấy bánh mì ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng trong buổi sáng ấy, ông Mạnh Hùng (56 tuổi, làm nghề tài xế công nghệ) chạy ngang cầu Lê Văn Sỹ rồi tấp vào lề đường. Ông mở tủ lấy bánh mì, bỏ vào túi trước khi tiếp tục công việc. "Tủ bánh mì này lâu lắm rồi, cứ sáng là đầy lên. Với nhiều người, 1 - 2 ổ bánh mì có thể không bao nhiêu nhưng với chúng tôi thì rất quý, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Xin cảm ơn những người tốt bụng!", ông chia sẻ.

Anh Phạm Quang Huy bổ sung bánh mì vào chiếc tủ đặt trước quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều khách uống cà phê tại quán cũng quen với hình ảnh chiếc tủ trước cửa. Ngồi bên ly cà phê nhìn ra đường Trần Quốc Thảo, ông Ngô Xuân Trường (52 tuổi, P.Bình Quới) quan sát những người ghé lấy bánh. Theo ông, tủ bánh là một trong những hình ảnh thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của bà con TP.HCM.

Tủ bánh nằm trước quán cà phê đông khách của anh Huy ẢNH: CAO AN BIÊN

Còn anh Huy, sau nhiều năm duy trì tủ bánh, đã quen với việc mỗi sáng chuẩn bị bánh mì cho người đi đường. Anh nói mình sẽ tiếp tục công việc này trong khả năng của bản thân, bởi mỗi ngày vẫn có nhiều người cần đến những ổ bánh mì ấy.