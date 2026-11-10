Từ cậu bé không nổi bật đến HCV thế giới, nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Từ lớp học aerobic đến giấc mơ thi đấu quốc tế

Năm 2018, khi mới 8 tuổi, Lê Nhật Minh Khôi, hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Năng khiếu TDTT bắt đầu được chị Nguyễn Huỳnh Như, huấn luyện viên đội tuyển trẻ môn aerobic tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư trực tiếp hướng dẫn. Ấn tượng ban đầu của chị về cậu học trò nhỏ không nằm ở năng khiếu vượt trội mà ở khả năng tiếp thu nhanh và tinh thần không dễ dàng bỏ cuộc.

"Ban đầu Khôi chưa phải là vận động viên có tố chất nổi bật so với các bạn đồng trang lứa, nhưng em có khả năng tiếp thu rất nhanh, nhạy bén trong việc nắm bắt động tác và yêu cầu của huấn luyện viên", chị Như nhớ lại.

Khôi theo đuổi bộ môn aerobic bằng ý chí và sự bền bỉ ẢNH: NVCC

Chính nam sinh cũng thừa nhận những ngày đầu theo đuổi aerobic không hề dễ dàng. Khôi kể lúc khoảng 4-5 tuổi, em được mẹ đưa đến lớp tập phong trào vì thường xuyên bị bệnh vặt, với mong muốn cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, phải đến năm lớp 3, Khôi mới thực sự yêu thích và xác định gắn bó lâu dài với bộ môn này. Từ đó, em được chị Như hướng dẫn, rèn luyện bài bản từ những động tác cơ bản.

Tuy nhiên, để đi từ một học viên phong trào đến vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, Khôi phải vượt qua những yêu cầu khắt khe về thể lực và độ dẻo. "Khó nhất với em lúc mới tập là độ dẻo và thể lực. Có những lúc em cảm thấy quá áp lực, quá mệt và từng muốn bỏ cuộc", Khôi chia sẻ.

Theo huấn luyện viên Huỳnh Như, điều khiến chị đánh giá cao ở Khôi là ý chí quyết tâm và tinh thần cạnh tranh được bộc lộ từ sớm. Khi gặp động tác khó, Khôi kiên trì tập cho đến khi thực hiện được, không dễ chấp nhận việc mình bị tụt lại phía sau mà luôn cố gắng theo kịp, thậm chí vượt qua các bạn.

Quá trình tập luyện cũng giúp Khôi thay đổi đáng kể. Theo chị Như, từ một cậu bé còn vụng về trong việc kiểm soát cơ thể, Khôi từng bước cải thiện thể lực, độ dẻo dai và hoàn thiện kỹ thuật. Không chỉ tiến bộ về chuyên môn, Khôi còn dần hình thành tư duy tập luyện nghiêm túc hơn.

Khôi (áo đỏ) nâng cao thành tích qua từng giải đấu nhờ kiên trì tập luyện ẢNH: NVCC

Hiện nay, nam sinh duy trì lịch tập luyện 6 ngày mỗi tuần. Sau giờ học văn hóa, khoảng 17 giờ, em lại bước vào những giờ tập luyện và thường kết thúc lúc 22 giờ 30. Vào các dịp lễ, thời gian nghỉ của Khôi cũng ít hơn bạn bè cùng trang lứa. Để cân bằng việc học và tập luyện, Khôi cho biết em cố gắng tập trung nghe giảng và hoàn thành bài tập ngay tại lớp.

Huy chương vàng và sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ

Sau nhiều năm tập luyện, Khôi có cơ hội thử sức tại những đấu trường lớn hơn. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất là Giải Cup Suzuki Thể dục Aerobic thế giới năm 2026 tổ chức tại Nhật Bản.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Khôi kể đã cùng đồng đội dành khoảng 4 tháng hoàn thiện bài thi, rèn kỹ thuật và chuẩn bị tâm lý. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung đôi nam nữ.

Từ cậu bé đến với aerobic để cải thiện sức khỏe, Khôi từng bước chinh phục những giải đấu quốc tế ẢNH: NVCC

Với Khôi, bên cạnh kỹ thuật và thể lực, tâm lý thi đấu là yếu tố đặc biệt quan trọng. "Theo em, điều quan trọng nhất khi thi đấu là phải có tâm lý vững vàng trước khi ra sàn", nam sinh chia sẻ.

Thành tích tại Nhật Bản cũng là dấu mốc đưa hành trình thể thao của Khôi lên một cột mốc mới. Khôi được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khi nhận được thông tin, Khôi cho biết em rất vui và hạnh phúc. Phần thưởng này không chỉ là niềm tự hào mà còn tiếp thêm động lực để nam sinh tiếp tục theo đuổi con đường thể thao đã lựa chọn.

Đồng hành với Khôi từ những ngày đầu vào đội tuyển, chị Như cũng có nhiều cảm xúc khi chứng kiến học trò trưởng thành. Theo chị, điều đáng quý là sau quá trình rèn luyện và nâng cao chuyên môn, Khôi vẫn giữ được sự chân thành, tình cảm với thầy cô và đồng đội.

Về phía Khôi, aerobic không chỉ mang lại những tấm huy chương mà còn giúp em rèn tính kỷ luật, trách nhiệm và sự kiên nhẫn trong cuộc sống. Nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục tập luyện, hướng đến những thành tích cao hơn ở các giải đấu lớn trong tương lai.