Từ 'kết bạn nhầm' đến quy trình 'đánh khách 7 ngày' của nhóm lừa đảo 3.000 tỉ/năm

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý tình cảm và lòng tin của người dân. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc.

Kết bạn làm quen, tạo lòng tin rồi dụ đầu tư tài chính

Theo cơ quan điều tra, riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân tên X., quen biết với tài khoản Zalo lạ sau lời nhắn "kết bạn nhầm" của nhóm lừa đảo. Sau đó, người này thường xuyên được chăm sóc, hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh để tạo sự đồng cảm và dần xây dựng lòng tin.

Khi tạo được mối quan hệ thân thiết, nhóm lừa đảo giới thiệu tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Chị X. được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT.

Phải đến khi số tiền quá lớn, chị X. mới nhận ra mình bị lừa ẢNH: THANH LỘC

Ban đầu, chị X. vẫn rút được tiền gốc và lợi nhuận nên tiếp tục nạp thêm tiền. Tuy nhiên, khi muốn rút toàn bộ số tiền đầu tư, các đối tượng liên tục yêu cầu đóng thuế, phí xác minh, xử lý lỗi giao dịch… để buộc chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi đã chuyển hơn 2,7 tỉ đồng và không còn khả năng nộp thêm, nạn nhân mới bị chặn liên lạc.

Tại cơ quan điều tra, chị X. cho biết ban đầu nhiều lần nhận được tiền chuyển về nên tin tưởng đây là hoạt động đầu tư thật. Chỉ khi số tiền mất quá lớn, chị mới nhận ra mình bị lừa.

Quy trình "đánh khách 7 ngày" nhắm vào phụ nữ trung niên của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, nhóm lừa đảo này đặt trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Chúng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội, xây dựng tình cảm rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính ảo. Đáng chú ý, nhóm này xây dựng hẳn "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết nhằm tạo lòng tin trước khi dụ nạn nhân nạp tiền.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Quảng Trị, với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm.

Nhóm lừa đảo đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam ẢNH: THANH LỘC

Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết nhóm lừa đảo tạo lập các "sàn chứng khoán OKX" giả để kêu gọi đầu tư. Thực chất đây đều là sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Sau khi thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án 008D, triển khai nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với các nghi phạm khi nhóm này từ Campuchia về Việt Nam. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan công an lấy lời khai các nghi can liên quan ẢNH: THANH LỘC

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, phân chia từng công đoạn từ tiếp cận, tạo tình cảm đến hướng dẫn đầu tư và thao túng tâm lý nạn nhân trong nhiều ngày.

"Sau khi xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn chúng tôi đã làm rõ được nhóm đối tượng này", thượng tá Bằng nhấn mạnh.

Cũng theo thượng tá Bằng, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư "siêu lợi nhuận" trên không gian mạng để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo công nghệ cao.