Từ không thể đến có thể

Lấy nỗ lực vượt lên bất lực

Sinh năm 1985 tại vùng đất thép thành đồng (Củ Chi, TP.HCM), lên 5 tuổi, cơn sốt quái ác ập đến khiến Nguyễn Trung Hậu từ cậu bé khỏe mạnh, hoạt bát bị liệt tứ chi. Tuy gia đình dốc hết sức đưa anh chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả vẫn hoàn không.

Học sinh ngồi xe lăn duy nhất của trường nhưng luôn vững tâm, bền chí trong học tập NVCC

Mỗi lần nhìn con vùng vẫy yếu ớt, ba mẹ Hậu khóc không thành tiếng. Nén đau, mẹ và bà nội kiên trì tập luyện tay, chân cho anh mỗi ngày. Khi cả nhà ngoài đồng, Hậu vẫn cần mẫn tự tập. Kiên trì suốt 3 năm, vũ trụ lắng nghe được trái tim ngoan cường, đôi tay Hậu dần có cảm giác.

Thể trạng yếu, 8 tuổi mới đi học, song, Hậu đã chứng minh bất tiện ấy không thể ngăn cản ý chí trong anh. Suốt 9 năm bền chí, cậu học trò ngồi xe lăn duy nhất của trường luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi và đậu vào trường chuyên cấp III.

Thử thách về sức khỏe luôn đeo bám Hậu. Năm lớp 11, đường học cắt ngang, tất thảy mộng ước bị dập tắt, anh rơi vào trầm uất. Bất lực, Hậu tìm đến thuốc để kết thúc cuộc đời. May thay, người mẹ phát hiện kịp thời...

Hậu bộc bạch: "Những ngày sau đó, tôi vẫn là kẻ lang thang dưới đường hầm tăm tối, vẫn chưa rõ mình phải làm gì, chỉ biết rằng mình chưa sẵn sàng để chết". Sau lần tự tử bất thành, anh thấu thị hơn về sự sống và tình yêu thương. Anh quyết xây dựng lại bản thân để sống một đời đáng sống.

Ban đầu, Hậu chọn làm bạn với sách và được khai sáng nhiều điều, đặc biệt là hiểu hơn về bản thân. Và câu nói "nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" đã đánh thức tiềm năng trong anh. Thế là, Hậu tận lực sử dụng tri thức để thay đổi thái độ sống, bởi theo anh chỉ cần còn thở, thế cục có thể thay đổi.

Không lâu, anh được gia đình mua cho chiếc máy vi tính. Anh bắt đầu viết blog chia sẻ hành trình sống và góc nhìn tích cực của mình. Trên mạng, anh biết Uyên, cô gái tử tế này không chỉ bổ khuyết, tiếp năng lượng lành mà còn tạo cơ hội cho anh học Anh ngữ. Cần cù có được ngôn ngữ mới, cuộc sống của anh năng động hơn.



Quãng sau, Hậu được người bạn hướng dẫn học sửa máy tính. Đáng ngưỡng mộ, chỉ sau 4 tháng anh đã có tay nghề và kiếm được hơn 20 triệu đồng/tháng. Công việc thu nhập cao, lại không di chuyển nhiều nhưng dường như anh khao khát được làm nhiều điều hơn thế.



Khởi nghiệp trên xe lăn

Năm 2015, Hậu được bạn thân ngỏ lời mời lên Đà Lạt cùng khởi nghiệp tại xưởng cà phê. Có lẽ "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", anh đồng ý ngay mặc cho gia đình thuyết phục đủ cách, thậm chí nói không thể.

Ông chủ ngồi xe lăn tận tâm và nhiệt thành với nhân viên

Anh cho biết, hành trình vạn dặm bắt đầu từ nhân viên chăm sóc khách hàng trở thành người nếm thử cà phê. Với tài quảng giao tốt, anh đảm đương luôn vị trí quản trị nhân sự. Nỗ lực, ham học hỏi trong từng công việc, anh đúc kết khá nhiều kinh nghiệm.

Tham gia quy trình sản xuất chất lượng cao, Hậu nhận ra người dân quê mình vẫn quen uống loại cà phê trộn đậu, vị đắng ngắt. "Sản lượng cà phê của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới, tại sao người dân phải uống cà phê trộn", Hậu trăn trở. Sau đó, anh gom hết vốn liếng, kinh nghiệm về lại quê nhà để bắt đầu lối đi riêng.

Hậu không chỉ xem kinh doanh là phương tiện để tạo ra lợi nhuận, mà còn là cách thực thi trách nhiệm với xã hội. Sứ mệnh đó đã thúc đẩy anh hành động. Cuối năm 2017, anh tạo dựng thương hiệu Ngồi Cafe trên 40 m2 đất nhà với số vốn 450 triệu đồng. Với những thức uống mới lạ từ cà phê kết hợp sữa, nhắm đến giới trẻ, Hậu thắng lớn. Doanh thu đạt 5 - 6 triệu đồng/ngày, anh thu hồi vốn chỉ trong 9 tháng.

Cũng trong thời điểm đó, sóng gió thương trường xuất hiện, có thương hiệu lớn đến gần cạnh tranh. Chưa kịp tìm ra giải pháp thì dịch Covid-19 bùng phát, giãn cách xã hội nhiều tháng liền. Ngồi Cafe rơi vào khủng hoảng, ông chủ trẻ đắng đót, chia sẻ tình thế và gợi ý nếu ai muốn rời đi sẽ phụ tiền xe để họ về. Nhưng, cả 7 nhân viên đều ở lại cùng anh.

Trong mùa dịch, Ngồi Cafe tiếp sức hơn 3.000 ly cà phê cho các chốt trực trên địa bàn Củ Chi. Hậu nhấn mạnh đây không phải từ thiện mà là chia sẻ với tuyến đầu, "thực thi trách nghiệm với cộng đồng".

Covid-19 lắng xuống, anh đưa dòng sản phẩm cà phê chất lượng cao lên các sàn thương mại điện tử. Thương hiệu "Ngồi Cafe" tạo dựng uy tín nhanh chóng và vào guồng ổn định. Quá trình sản xuất, phân phối cà phê nguyên bản ngày càng phát triển.

Đến nay, "ông chủ đặc biệt" này đã tạo việc làm ổn định cho hơn 40 nhân viên và điều hành khu phức hợp gồm nhà xưởng, văn phòng, khu lưu trú, nơi làm việc rộng 1.200 m2. Không dừng lại đó, đầu năm 2023, Hậu cùng tri kỷ mở trung tâm Anh ngữ. Tại đây, anh cũng chính là giám đốc điều hành của cả trung tâm. Và, anh đã chứng minh rằng với sự bản lĩnh và đam mê, mọi điều là có thể.

Sống đời ý nghĩa

Hậu cho biết, những cơn đau do di chứng sốt bại liệt vẫn còn âm ỉ nhưng anh không bao giờ từ bỏ. Ngược lại, anh lấy đó làm động lực tạo ra giá trị cho xã hội, đặc biệt là cho cộng đồng người khuyết tật.

Nhân vật cốt cán trong các workshop khởi nghiệp và vì người khuyết tật

Tuy khuyết tật nặng nhưng anh rất năng nổ tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục, thúc đẩy hành vi tích cực cho người khuyết tật và yếu thế. Cụ thể, anh đã phối hợp với Câu lạc bộ Trao quyền phụ nữ (WEC) và Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức thường xuyên các buổi workshop: "We can do it", "Ngồi cafe thấy đời rất đẹp"…

Với nền tảng lũy được, anh chuyển hóa thành "học liệu" chia sẻ cho hàng nghìn sinh viên ở các trường đại học, hỗ trợ vận hành quán cho nhiều người mới khởi nghiệp. Bởi với anh, sống đời ý nghĩa không chỉ là vượt qua những khó khăn, thử thách cá nhân mà còn là việc lan tỏa đam mê, gắn kết cộng đồng.

Câu chuyện khởi nghiệp trên xe lăn của Hậu trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa trong nhiều chương trình phát thanh và truyền hình: Nhịp sống 7/7, Cafe sáng (VOH), Trạm yêu thương (VTV1), Bước ngoặt cuộc đời (BTV9)…

5 năm qua, anh luôn năng nổ trong các hoạt động vì an sinh xã hội như kết nối trao tặng quà tết cho bà con nghèo thường niên, trao bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương...

Đầu tháng 5.2023, trong chương trình "Đời rất đẹp" do WEC cùng DRD tổ chức, ông chủ Ngồi Cafe đã trích toàn bộ tiền đấu giá và doanh thu bán hàng trong 5 ngày được gần 30 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước.

Nguyễn Trung Hậu - nhà sáng lập "Ngồi Cafe"

"Nhớ lại, 13 năm trước tôi từng được DRD trao cho mình chiếc "cần câu". Giờ đây, là chủ một doanh nghiệp chưa đủ lớn mạnh, tôi vẫn quyết định về sau sẽ trích 5% doanh thu tất cả các sản phẩm của công ty hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật", Hậu tâm tình.

Mới đây, anh đã ra mắt – phát hành 5.000 quyển Khởi nghiệp trên xe lăn. Đây không chỉ là những bài học đắt giá được anh viết lại trên hành trình khởi nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đang nỗ lực theo đuổi ước mơ.

Giống như cây cà phê vượt nắng gió để đơm hoa kết trái, Hậu cũng đã vượt qua giông bão cuộc đời để biến những điều không thể thành có thể. Từ một cậu bé đứng sau rất nhiều rào cản của khiếm khuyết và định kiến, Nguyễn Trung Hậu đã vươn lên để không những hòa nhập tốt với xã hội, mà còn cống hiến và hỗ trợ cộng đồng xung quanh.