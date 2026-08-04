Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga là mục tiêu đánh bom ám sát?

Vụ ám sát hụt nhằm vào ông Chayko diễn ra sau vụ tấn công nhằm vào Tư lệnh Lữ đoàn Khartiia của Ukraine ở Kharkiv vào cuối tháng 7. Theo tờ Ukrainska Pravda, nghi phạm bị các đặc vụ tình báo Nga giả danh là Cơ quan An ninh Ukraine thuyết phục để tin rằng vị tư lệnh lữ đoàn là một “kẻ phản bội” cần bị tiêu diệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X vào hôm 31.7 rằng: “Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả vụ tấn công nhằm vào Ukraine và vị tư lệnh Ukraine này”. Đến cuối ngày 1.8, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm Moscow, khiến 5 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Nguồn tin không loại trừ khả năng hai vụ việc có liên quan đến nhau. Nguồn tin cho biết thêm rằng hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của tướng Chayko hoặc ông có bị thương trong vụ tấn công hay không.

Một người dân đi bộ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga ở Odessa (Ukraine), ngày 4.8.2026 ẢNH: REUTERS

Nguồn tin cho biết vụ nổ ở Moscow là vụ việc thứ ba trong “thời gian gần đây” liên quan đến âm mưu ám sát nhằm vào người Nga có liên hệ với ngành sản xuất quân sự hoặc Lực lượng Vũ trang Nga.

Nguồn tin đề cập đến vụ ám sát hụt nhằm vào ông Andrey Cherezov, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga, một nhà sản xuất máy bay không người lái có trụ sở tại Tula, vào ngày 29.7. Một vụ ám sát hụt khác được cho là chưa được công khai.

Con gái của tướng Chayko, Maria Chayko, cùng chồng của cô cũng được cho là bị thương trong vụ nổ ở Moscow hôm 1.8.

Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đưa tin rằng nhà hàng đã đóng cửa không phục vụ vào ngày xảy ra vụ nổ vì một sự kiện riêng tư.

Một nhân viên bảo vệ được cho là đã chặn một người phụ nữ đang cố gắng mang một chiếc hộp vào nhà hàng và được cho biết bên trong có một món quà. Nghi ngờ có điều gì đó không ổn, người bảo vệ quyết định kiểm tra gói hàng, và ngay lúc đó một vụ nổ đã xảy ra. Theo tờ báo thân nhà nước Nga Kommersant, thiết bị nổ đã được kích hoạt từ xa.

Sau vụ việc, hình ảnh và video từ hiện trường đã lan truyền trên mạng. Một hình ảnh cho thấy dòng chữ “Alexander 55” được hiển thị trên sân khấu. Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ vừa tròn 55 tuổi vài ngày trước đó, vào ngày 27.7.

Chính quyền Kyiv chưa bình luận về vụ việc ở Moscow tại thời điểm bài báo được đăng tải. Các quan chức Nga mô tả vụ đánh bom là một vụ tấn công khủng bố nhưng không công khai xác định mục tiêu nhắm đến.