Từ nay đến cuối năm, nên kinh doanh gì để kiếm tiền?

Cơ hội ở đâu ?

Nguyễn Minh Thư (26 tuổi, ngụ P.Thông Tây Hội, TP.HCM) cho biết đầu năm đặt mục tiêu tiết kiệm 100 triệu đồng/năm, nhưng đến nay mới hoàn thành được 1/3 kế hoạch, nên kinh doanh gì để kiếm tiền. "Nhìn lại thì thấy thu nhập chính gần như không đổi, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Tôi đang suy nghĩ nên kinh doanh gì để kiếm thêm thu nhập", Thư nói.

Bạn trẻ có thể chủ động khai thác các công cụ AI để tạo thêm thu nhập Ảnh: Thanh Nam

Cùng trăn trở, Trần Quốc Bảo (28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc tại TP.HCM) cho biết: "Trước đây tôi chỉ tập trung vào công việc chính. Nhưng tôi nhận ra mình còn nhiều thời gian có thể khai thác để tạo thêm thu nhập. Mỗi tháng kiếm thêm vài triệu đồng cũng giúp tôi tiến gần hơn đến những mục tiêu cá nhân", Bảo nói.

Theo ông Lê Hưng Sang, giảng viên dạy khởi nghiệp tại Công ty cổ phần Học viện ADZ Startup (P.Sài Gòn, TP.HCM), trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, lợi thế không còn thuộc về người có nhiều hàng hóa nhất mà thuộc về người hiểu khách hàng và giải quyết được vấn đề của họ một cách hiệu quả. "Cơ hội kiếm tiền hiện nay không chỉ nằm ở việc bán sản phẩm mà còn ở khả năng giải quyết những nhu cầu rất đời thường. Người nuôi thú cưng cần người chăm sóc, chủ cửa hàng cần người quản lý mạng xã hội, dân văn phòng cần người sắp xếp nhà cửa... Đây đều là những dịch vụ có nhu cầu thực tế, vốn đầu tư thấp và phù hợp với người trẻ muốn tạo thêm thu nhập trong thời gian ngắn", ông Sang nói.

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, bà Nguyễn Thị Hải Như, chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các Sở KH-CN trên toàn quốc, cho rằng người trẻ nên chủ động khai thác các công cụ AI để tạo thêm thu nhập. Theo bà Như, có thể bắt đầu từ những dịch vụ như thiết kế hình ảnh quảng cáo bằng AI, viết nội dung cho fanpage và website, tạo video ngắn cho TikTok hoặc Reels, thiết kế slide thuyết trình, xây dựng chatbot đơn giản cho cửa hàng nhỏ hay tạo mẫu CV, portfolio chuyên nghiệp... "Nên "bán" kỹ năng sử dụng AI như một dịch vụ để tạo thêm thu nhập. Tôi nghĩ đây là hướng có thể sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới", bà Như cho hay.

Nên kinh doanh gì để kiếm tiền: Những điều thị trường đang thiếu...

Ở góc độ kinh doanh sản phẩm, bà Lâm Thị Minh Hải, chuyên gia tư vấn kinh doanh, Công ty TNHH Đầu tư Aura Conslulting (P.Bình Tây, TP.HCM), cho rằng người trẻ nên ưu tiên những mặt hàng đáp ứng nhu cầu thực tế, vốn ít, dễ thử nghiệm, có thể bán trên các nền tảng số. "Chẳng hạn như sản phẩm phục vụ năm học mới khi tháng 8 là cao điểm nhu cầu mua sắm của học sinh, sinh viên. Người trẻ có thể kinh doanh phụ kiện học tập. Đây là nhóm sản phẩm có tệp khách hàng lớn và dễ tiếp cận qua mạng xã hội", bà Hải chia sẻ.

Theo bà Hải, xu hướng cá nhân hóa vẫn đang phát triển mạnh. Những sản phẩm như ly in tên, móc khóa khắc chữ, khung ảnh mini, hộp quà theo chủ đề... vẫn có thể tạo nguồn thu nhập khá nếu biết nhắm đúng khách hàng mục tiêu. Không nhất thiết phải tìm ra một mặt hàng hoàn toàn mới. Điều quan trọng là xác định được nhóm khách hàng cụ thể và bán đúng thứ họ đang cần. "Thị trường hiện nay không thiếu người bán, nhưng vẫn thiếu những người hiểu khách hàng của mình", bà Hải nhấn mạnh.

Các nền tảng số sẽ giúp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả Ảnh: Thanh Nam

Ngoài ra, chuyên gia này cũng khuyên thay vì cạnh tranh quanh năm với những mặt hàng phổ thông thì có thể tận dụng các mùa lễ hội và sự kiện cuối năm để kinh doanh theo nhu cầu thời điểm. Chẳng hạn, trong dịp trung thu sắp đến, ngoài bánh trung thu truyền thống còn có thể khai thác các sản phẩm và dịch vụ như giỏ quà tặng doanh nghiệp, phụ kiện chụp ảnh hoặc dịch vụ trang trí tiệc trung thu cho trường học, chung cư. Hay từ khoảng tháng 9 đến cuối năm là mùa cưới tại nhiều địa phương, đây là cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ như quà cảm ơn khách mời, thiệp cưới thiết kế riêng, hoa cưới cầm tay, dịch vụ quay dựng video ngắn cho cô dâu chú rể. Noel và Tết Dương lịch thường là mùa cao điểm của các mặt hàng quà tặng và trang trí như cây thông mini, hộp quà Noel, nến thơm, thiệp viết tay. Đây cũng là thời điểm nhu cầu về dịch vụ gói quà, chụp ảnh, trang trí không gian và tổ chức sự kiện nhỏ tăng mạnh.

Ông Nguyễn Trọng An, chuyên gia thương mại điện tử Công ty HyperCart (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), khuyến nghị người trẻ nên tận dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng. Theo ông: "Hãy tận dụng các mùa tiêu dùng trong các tháng cuối năm, thử nghiệm với quy mô nhỏ, đo phản ứng thị trường rồi mới mở rộng. Điều quan trọng không phải bán thứ mình thích, mà là bán thứ khách hàng đang sẵn sàng chi tiền ở từng thời điểm".

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ, bà Trần Xuân Linh, giảng viên dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, Trung tâm đào tạo thực hành kế toán Việt Hưng (P.Đức Nhuận, TP.HCM), cho rằng sai lầm phổ biến nhất của người mới kinh doanh là quá tập trung vào lợi nhuận mà bỏ qua việc đánh giá rủi ro. Có người nhập hàng số lượng lớn ngay từ đầu, vay mượn để kinh doanh hoặc đầu tư toàn bộ khoản tiết kiệm vào một ý tưởng chưa được kiểm chứng. Khi thị trường không diễn biến như kỳ vọng, họ rất dễ rơi vào áp lực tài chính.

"Trong bối cảnh kinh tế và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, cơ hội kiếm tiền vẫn hiện hữu nhưng không dành cho những người chạy theo xu hướng một cách thiếu tính toán. Việc hiểu nhu cầu thị trường, tận dụng công nghệ, bắt đầu từ quy mô nhỏ và lựa chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực bản thân sẽ giúp người trẻ gia tăng cơ hội cải thiện thu nhập trong nửa cuối năm", bà Linh nói.