Từ ngày mai, 1.11, quy định về giáo dục bắt buộc có gì mới?

Thế nào là hoàn thành giáo dục bắt buộc?

Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở (THCS), gọi chung là giáo dục bắt buộc.

Nghị định nêu rõ: "Hoàn thành giáo dục bắt buộc là việc người học trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục THCS theo quy định của pháp luật".

Đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Chương trình giáo dục thực hiện giáo dục tiểu học bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM trong một hoạt động ngoại khóa ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối tượng giáo dục THCS bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Chương trình giáo dục thực hiện giáo dục THCS bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tạo ban hành.

Chính sách của Nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện giáo dục bắt buộc trong phạm vi cả nước, tạo cơ hội để công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc được tiếp cận giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

Chính sách với người học, người tham gia thực hiện và tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ

Học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.

Hình thức tổ chức thực hiện giáo dục bắt buộc

Việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức học tập đối với người đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục THCS được thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên và các hình thức giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức tổ chức học tập phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và đặc điểm của người học, bảo đảm đạt mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Học sinh THCS tại TP.HCM trong ngày thi vào lớp 10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trách nhiệm của công dân, gia đình, cơ sở giáo dục với giáo dục bắt buộc

Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục THCS được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật.

Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên trong độ tuổi quy định được học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc; tạo điều kiện cho thành viên đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc học tập để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện giáo dục bắt buộc.

Đội ngũ tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, gồm:

Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác;

Cá nhân không thuộc đối tượng trên được tham gia dạy học khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật;

Người theo dõi công tác giáo dục bắt buộc do UBND xã phân công phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Kinh phí thực hiện giáo dục bắt buộc

Kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước. Kinh phí đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi được bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án có liên quan; việc lồng ghép nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền giao cho các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp quản lý.

Kinh phí từ tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác giáo dục bắt buộc phải đảm bảo điều kiện gì, từ mai, 1.11.2026? Nội dung này được quy định tại điều 37 của Nghị định số 353/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau: Hồ sơ phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được lập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng trên môi trường số theo quy định của pháp luật; Dữ liệu phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; được kết nối, chia sẻ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và các cơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định của pháp luật; Thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ưu tiên kế thừa, khai thác, sử dụng, đối chiếu, xác thực trong công tác điều tra, rà soát, cập nhật đối tượng, theo dõi tình trạng học tập, tổng hợp kết quả, lập hồ sơ, kiểm tra, công nhận đạt chuẩn; cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã có, trừ trường hợp cần rà soát, xác minh, cập nhật, bổ sung để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác; Hồ sơ, dữ liệu, văn bản điện tử phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật; Việc quản lý, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.



