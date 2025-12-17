Từ thiện thời 4.0: Đừng để lòng tốt bị lợi dụng

Ngụy tạo kịch bản thương tâm để kêu gọi từ thiện

Sáng 17.12, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản Phan Thông H. kêu gọi từ thiện hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Minh H. (21 tuổi, ở thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng), kèm nhiều thông tin và hình ảnh của sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.

Ngụy tạo kịch bản thương tâm nhằm mục đích kêu gọi từ thiện trái phép ẢNH: BVCC

Tuy nhiên, theo xác minh của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hùng Vương), thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về trường hợp này không đúng sự thật, ngụy tạo nhằm gây xúc động, kêu gọi sự thương cảm của cộng đồng.

Thứ nhất, sản phụ H. không phải là mẹ đơn thân như thông tin chia sẻ trên mạng. Hiện chị chung sống với người chồng thứ hai, có đăng ký kết hôn và được chồng chăm sóc trong quá trình điều trị.

Thứ hai, bệnh viện khẳng định không có tình huống “báo động đỏ” nào liên quan đến ca này. Sản phụ được mổ lấy thai vào đêm 16.12 và đến sáng 17.12 tình trạng sức khỏe đã ổn định. Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa nên không có "Phòng đặc biệt khoa sản" như bài đăng.

Thứ ba, sản phụ H. mang đơn thai, không phải song thai như thông tin lan truyền. Không có trường hợp “một bé bị thai lưu đã lấy ra trước đó”. Tuy nhiên, em bé sau sinh có vấn đề về đường ruột và đang được theo dõi dị tật bẩm sinh.

Thứ tư, hoàn cảnh kinh tế của sản phụ không khó khăn như bài viết trên mạng xã hội phản ánh. Trên thực tế, sản phụ lựa chọn sinh dịch vụ, không phải sinh thường. Về chi phí điều trị, ngày 11.12, khi nhập viện, sản phụ H. đóng tạm ứng theo quy định 10 triệu đồng; ngày 14.12, đóng thêm 25 triệu đồng. Đến ngày 16.12, nộp thêm 70 triệu đồng vào tài khoản thanh toán viện phí (khoản này sẽ được hoàn trả nếu còn dư khi xuất viện).

Tuy nhiên, tính đến sáng 17.12, tổng chi phí điều trị của sản phụ chỉ 19.701.810 đồng, trong khi số dư tài khoản thanh toán đang có 105 triệu đồng.

Cũng trong sáng 17.12, trong quá trình xác minh vụ việc, bộ phận thu viện phí của Bệnh viện Hùng Vương đã phát hiện và từ chối tiếp nhận khoản nộp 25 triệu đồng từ một nhà hảo tâm nhằm thanh toán trước chi phí cho em bé, do phiếu đề nghị tạm ứng có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ “2 triệu đồng” thành “25 triệu đồng”.

Đáng chú ý, người đăng tải thông tin và kêu gọi ủng hộ đã sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền đóng góp, trái với các quy định hiện hành.

Nghiêm trọng hơn, để tạo dựng hoàn cảnh thương tâm nhằm tác động tâm lý cộng đồng, người viết bài đã ngụy tạo, hư cấu nhiều tình tiết không có thật. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Hùng Vương mà còn có dấu hiệu trục lợi.

Bệnh viện cũng không loại trừ khả năng có sự liên quan của chính người bệnh trong việc cho phép sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân để tiếp nhận khoản tiền ủng hộ vượt xa chi phí điều trị cần thanh toán.

Đừng để lòng tốt bị lợi dụng

Từ vụ việc trên, Bệnh viện Hùng Vương thông tin và nhấn mạnh một số nội dung nhằm tránh tình trạng lợi dụng lòng hảo tâm của cộng đồng.

Bệnh viện Hùng Vương khẳng định, đây là câu chuyện hư cấu nhằm đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng để trục lợi ẢNH: BVCC

Theo bệnh viện, trên thực tế vẫn có nhiều người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của xã hội để có thêm cơ hội điều trị, giảm bớt gánh nặng tài chính.

Tuy nhiên, việc kêu gọi trên trang tin điện tử hoặc trang mạng xã hội là do nhân viên phòng công tác xã hội của bệnh viện thực hiện. Bệnh viện chỉ tiếp nhận ủng hộ qua một tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương hoặc tài khoản chính thức của bệnh viện nhằm phục vụ mục đích hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện không sử dụng bất kỳ tài khoản cá nhân nào để kêu gọi hay tiếp nhận tiền ủng hộ, nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo.

Trường hợp nhà hảo tâm có nhu cầu gặp và trao hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh, cần liên hệ với Phòng Công tác xã hội hoặc Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện để được hướng dẫn và có nhân viên đi cùng. Riêng các trường hợp người bệnh đang điều trị tại khu vực cách ly, việc tiếp cận trực tiếp sẽ không được phép theo quy định.

Bệnh viện cũng quy định rõ, việc trao tiền ủng hộ cho người bệnh đang điều trị phải tuân thủ nguyên tắc 3 bên, gồm: người bệnh - nhà hảo tâm - đại diện khoa/nhân viên phòng Công tác xã hội/hội viên Hội Chữ thập đỏ.

Quá trình trao hỗ trợ cần được ghi nhận bằng hình ảnh nhằm hạn chế rủi ro phát sinh các vấn đề pháp lý về sau. Bệnh viện nghiêm cấm mọi trường hợp nhân viên bệnh viện tự ý nhận tiền ủng hộ thay cho người bệnh hoặc nhận hộ mà không có sự tham gia, chứng kiến của bên thứ ba.

Hàng loạt bệnh viện ở TP.HCM bị mạo danh để lừa đảo từ thiện

Trước đó, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi với thông tin sai sự thật, lợi dụng lòng trắc ẩn cộng đồng để trục lợi bằng thủ đoạn tinh vi.

Nhiều bài viết sử dụng hình ảnh bệnh nhân không đúng sự thật nhằm mục đích kêu gọi từ thiện trái phép ẢNH: BVCC

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: “Hiện nay, có nhiều bài viết trên mạng xã hội giả mạo bệnh án, hóa đơn viện phí, thậm chí cắt ghép hình ảnh bệnh nhi và làm giả cả con dấu của bệnh viện. Đây là hành vi trục lợi trên nỗi đau của bệnh nhân, cần bị lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Bệnh viện TP.Thủ Đức cũng từng phát đi cảnh báo về việc một trang thông tin giả mạo với tên gọi “Bệnh viện đa khoa Thủ Đức” đã mạo danh bệnh viện để trục lợi. Bệnh viện khẳng định, đây là hành vi lừa đảo từng xuất hiện trước đây và tái diễn với hình thức tinh vi hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện và khiến cộng đồng hoang mang.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các đối tượng mạo danh nhân viên bệnh viện, gọi điện yêu cầu người đăng ký hiến mô, tạng nộp phí để nhận thẻ hiến tạng do bưu điện chuyển phát.

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị điều phối ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khẳng định, tất cả thủ tục đăng ký hiến mô - tạng tại đơn vị, bao gồm gửi đơn đăng ký, cấp và gửi thẻ đến địa chỉ người đăng ký hoàn toàn miễn phí.

Bác sĩ Thu khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh nhân viên bệnh viện; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của Bệnh viện Chợ Rẫy.