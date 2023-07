Từ trẻ đến già, ngủ bao nhiêu là đủ?

Tiến sĩ Peter Polos, bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia về thuốc ngủ, giải thích: “Bất kể bạn ở độ tuổi nào, các khuyến nghị cơ bản về giấc ngủ là phổ quát. Mọi người nên đặt mục tiêu có thời gian ngủ và thức cố định và giữ cho nó nhất quán mỗi ngày. Ngủ 6 tiếng hoặc ít hơn có thể dẫn đến thiếu ngủ”.

Tiến sĩ Polos cho biết thời gian ngủ có thể thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời vì nhiều lý do như công việc, du lịch, làm cha mẹ. Tuy nhiên, ông khuyến nghị vẫn nên ưu tiên duy trì một lịch trình ngủ đều đặn để “giúp duy trì nhịp sinh học của chúng ta và điều khiển nhiều chức năng cơ thể của chúng ta”.

Người trẻ cần ngủ bao lâu?

Nhịp sinh học của chúng ta thay đổi sau tuổi dậy thì, nghĩa là thanh thiếu niên muốn đi ngủ muộn hơn và thức khuya hơn. Vì thường bị thiếu ngủ trong tuần nên họ có xu hướng ngủ nhiều hơn vào cuối tuần, điều này có thể khiến tình trạng xấu đi khi họ không còn tuân theo lịch trình ngủ.

Thiếu ngủ ở thanh thiếu niên có thể dẫn đến các vấn đề bao gồm:

Buồn ngủ vào ban ngày.

Khả năng nhận thức kém, có thể ảnh hưởng đến công việc học tập.

Các vấn đề về da.

Kiểm soát xung lực kém.

Giảm kiểm soát cảm xúc.

Giấc ngủ rất quan trọng đối sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên BBC

Người lớn cần ngủ bao lâu?

Tiến sĩ Polos giải thích: “7-8 giờ là khoảng thời gian được khuyến nghị cho người lớn. Tất nhiên, nếu bạn có thể ngủ nhiều hơn thì tốt. Điều rõ ràng là ngủ 6 tiếng hoặc ít hơn một cách thường xuyên là không đủ và có những hậu quả”.

Các nghiên cứu cho thấy có một số tình trạng sức khỏe liên quan đến việc thiếu ngủ, bao gồm:

Mất ngủ.

Hội chứng chân tay bồn chồn.

Chứng ủ rũ.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Rối loạn nhịp sinh học.

Trầm cảm.

Việc thiếu ngủ và trầm cảm có thể tạo nên một vòng luẩn quẩn làm tình trạng mỗi lúc một xấu đi. Lo lắng cũng có thể ngăn cản giấc ngủ ngon và đặc biệt phổ biến ở người lớn.

Người già cần ngủ bao nhiêu?

Các nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi không ngủ ngon như người trẻ tuổi. Tiến sĩ Polos khuyến nghị người cao tuổi nên có thời gian ngủ tương đương với người lớn (7-8 giờ).

“Nói chung, người già có xu hướng đi ngủ sớm hơn và thức dậy sớm hơn những người trẻ tuổi. Họ cũng có thể đạt được tổng thời gian ngủ hàng ngày bằng cách chợp mắt, điều thường thấy ở người lớn tuổi. Ví dụ, nếu giấc ngủ ban đêm của họ ngắn, họ có thể bù lại bằng cách chợp mắt vào ban ngày”.

Phụ nữ và giấc ngủ khi mang thai

Trung bình, phụ nữ cần ngủ nhiều hơn nam giới khoảng 20 phút/đêm. Và khi mang thai, phụ nữ thậm chí còn cần ngủ nhiều hơn, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Điều này là do sự gia tăng hormone progesterone, cùng với những thay đổi trao đổi chất mà cơ thể đang trải qua, họ có thể bị mất ngủ do chuột rút và buồn nôn, cùng với nhu cầu đi tiểu thường xuyên. Họ sẽ ngủ ngon hơn trong 3 tháng tiếp theo. Nhưng trong 3 tháng cuối, tình trạng giấc ngủ lại xấu đi do các vấn đề như hội chứng chân không yên, đi tiểu thường xuyên và đau lưng dưới.

Sau khi sinh, nhiều bà mẹ mới thực sự cảm thấy dễ ngủ hơn. Cho con bú gây buồn ngủ vì hormone kích thích tiết sữa là prolactin giúp thúc đẩy giấc ngủ. Não bộ cũng sẽ cố gắng bù đắp tình trạng thiếu ngủ càng nhanh càng tốt khi có cơ hội.