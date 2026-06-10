Từ Úc trở về, chàng trai Việt gồng gánh dự án phi lợi nhuận từ câu nói 'giá như...'

Từng nhiều lần thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhờ người mẹ là y sĩ, Hồ Thái Bình (35 tuổi, TPHCM) thấu hiểu rằng, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, việc cứu người rất quan trọng.

Dù có cơ hội định cư và phát triển nghề nghiệp ở nước ngoài, nhưng chàng cựu sinh viên Đại học RMIT và Đại học Queensland vẫn quyết định chọn con đường ít ai đi: Ở Việt Nam, dùng kiến thức kinh tế để gồng gánh một dự án cộng đồng, miệt mài phổ cập kỹ năng cứu người.



Nỗi ám ảnh từ câu nói "giá như..."

Gặp Hồ Thái Bình giữa những ngày anh bận rộn với các dự án cộng đồng, ấn tượng đầu tiên về chàng trai 35 tuổi này là sự điềm đạm và nụ cười hiền lành. Không nói những điều đao to búa lớn, câu chuyện của Bình bắt đầu từ những lằn ranh sinh tử mà anh từng chứng kiến.

Hồi nhỏ, Hồ Thái Bình từng trải qua nhiều tai nạn nghiêm trọng. Anh may mắn khi có người mẹ là một y sĩ - luôn xuất hiện kịp thời, đúng lúc, giành giật lại sự sống cho anh bằng kỹ năng sơ cấp cứu.

Anh Hồ Thái Bình tập huấn cho giáo viên các trường mù tại Thái Lan ẢNH: NVCC

Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng này, đến năm 2016, Bình đăng ký tham gia một khóa học của Survival Skills Vietnam (SSVN) – dự án phi lợi nhuận do chị Trang Jena Nguyễn và chuyên gia người Úc Tony Coffey sáng lập.

Sau khi hoàn thành khóa học, chàng sinh viên ngành kinh tế tình nguyện ở lại làm tình nguyện viên trợ giảng. Chính trong quá trình tổ chức các lớp, Bình liên tục phải chứng kiến những giọt nước mắt muộn màng.

Anh Hồ Thái Bình tham gia huấn luyện hướng dẫn cho lớp MBA RMIT ẢNH: NVCC

Anh nhớ lại: "Trong một lớp học năm 2017, có một học sinh đứng lên nấc nghẹn kể rằng nếu em biết ép tim ngoài lồng ngực sớm hơn, thì đáng lý ra ba em vẫn còn sống". Sự bất lực của người con, chứng kiến sự ra đi đột ngột của cha mình, khiến Bình trăn trở. Anh dồn tâm sức, gắn bó với SSVN dù khi đó Hồ Thái Bình đang có một vị trí công việc trong đơn vị nhà nước mà nhiều người mơ ước.

Gỡ rào cản hàn lâm và nỗi sợ "làm ơn mắc oán"

Khi chính thức bắt tay vào việc lan tỏa kiến thức, Bình lập tức va phải thực tế phũ phàng. Các tài liệu hướng dẫn sơ cứu được cập nhật mới lúc bấy giờ phần lớn đều bằng tiếng Anh và mang nặng tính hàn lâm.

Tập huấn phòng chống đuối nước cho học sinh, giáo viên, hội cựu chiến binh vùng sâu vùng xa và Đoàn thành niên tại Đắk Lắk ẢNH: NVCC

Nhận thấy cộng đồng khó có thể tiếp cận nguồn tài liệu này, Bình tự mày mò, học hỏi tạo ra ứng dụng "Sơ Cấp Cứu SSVN" hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Thế nhưng, có công cụ và bài giảng dễ hiểu vẫn chưa đủ. Rào cản lớn nhất lại nằm ở tâm lý đám đông. Những ngày đầu đi kêu gọi cộng đồng đi học sơ cấp cứu, hoặc đi xin tài trợ thực hiện dự án, Bình nếm đủ sự thờ ơ. "Người ta sợ nếu giúp người bị nạn, lỡ nạn nhân trở nặng hoặc tử vong thì mình rước họa vào thân, thậm chí bị người nhà hành hung; hoặc như khi đi vận động tài trợ, gần như nhận được rất ít sự ủng hộ, thậm chí là những cái lắc đầu: "cái sơ cấp cứu này, có cho không người ta cũng không học", Bình kể.

Hụt hẫng, buồn. Nhưng Bình và các thầy cô, anh chị em ở SSVN phải bước tiếp vì "mình tin vào sứ mệnh cộng đồng, cứu người của SSVN rồi đến một thời điểm sẽ được đón nhận" như Bình chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ có thêm kỹ năng sơ cứu sau tập huấn ẢNH: NVCC

Sự e dè của cộng đồng khiến việc kêu gọi tài trợ rơi vào bế tắc. Năm 2018, SSVN đứng trước nguy cơ đóng cửa vì cạn kiệt tài chính.

Đứng trước bài toán sống còn, tư duy của một cử nhân kinh tế đã phát huy tác dụng. Bình tham gia ban giám đốc và quyết định chuyển đổi SSVN thành mô hình Doanh nghiệp Xã hội. Thay vì đi xin tài trợ, anh nhắm vào việc bán các khóa huấn luyện chuẩn quốc tế cho các tập đoàn nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam - những nơi coi trọng an toàn lao động và tính mạng nhân viên như là "tài sản vô giá" của doanh nghiệp.

Sự nhạy bén ấy đã tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục. Hiện tại, 95% kinh phí hỗ trợ cộng đồng của SSVN đến từ nguồn doanh thu thương mại này. Gần như toàn bộ lợi nhuận, sau khi trừ chi phí hoạt động, đều được Bình và các đồng sáng lập SSVN dồn hết cho các hoạt động xã hội (hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương hoặc những người chăm sóc đối tượng dễ bị tổn thương như học sinh, sinh viên, người khuyết tật, giáo viên hoặc người chăm sóc người khuyết tật, những người làm công tác cứu hộ thiện nguyện).



Lan tỏa vòng tròn nhân ái không biên giới

Nhờ dòng tài chính tự chủ, những hạt mầm Bình và SSVN gieo đã bám rễ sâu vào đời sống. Từ các lớp học của SSVN, nhiều học viên đã đứng ra lập các dự án giúp đời. Ở Hà Nội, anh Phạm Quốc Việt lập nên đội "Sơ cứu thiên thần" (FAS Angel), cứu hàng ngàn người mỗi năm. Tại Đắk Lắk, thầy giáo Mai Văn Chuyền mang kỹ năng bơi lội, kỹ năng sơ cứu đến hàng ngàn trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Hồ Thái Bình (bìa phải) và nguyên Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns (giữa) ẢNH: NVCC

Không bỏ lại những người yếu thế, Bình tìm đến Trường Nguyễn Đình Chiểu để xuất bản sách bằng chữ nổi Braille, làm sách audio trên Spotify và dạy sơ cứu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tiếng lành đồn xa, vòng tròn nhân ái lan ra cả Đông Nam Á khi nhiều tổ chức, người khuyết tật ở Thái Lan, Lào, Indonesia… cũng tìm đến SSVN để tham gia các khóa học. Hồ Thái Bình và SSVN luôn nhiệt tình hỗ trợ, dịch thuật ngôn ngữ, lồng ghép vào các tài liệu để có thể giúp "người yếu thế" từ các quốc gia này được dễ dàng hơn - thông qua các tài liệu hướng dẫn bằng video, bài viết, hoặc huấn luyện online, huấn luyện trực tiếp.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Mình có may mắn được học hành, được đi đây đi đó rồi. Và mình mong mang những giá trị kiến thức mình có được, giúp ích cho cộng đồng, trên quê hương mình thì còn điều gì tuyệt vời hơn Hồ Thái Bình

Nhìn lại hành trình không tưởng ấy, chị Trang - người đồng sáng lập SSVN bộc bạch: "Bình cực kỳ kiên nhẫn và nhạy bén. Rất biết ơn khi có một người đồng hành trẻ và năng động". Ghi nhận những nỗ lực đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (một cựu học viên của SSVN) bày tỏ: "Hai con của Chung học sơ cấp cứu tại SSVN. Từ đó, Chung biết về Hồ Thái Bình. Thật sự, Chung cảm thấy quý mến Hồ Thái Bình - một thanh niên dám từ bỏ việc lập nghiệp và định cư tại nước ngoài, để trở về Việt Nam theo đuổi lý tưởng cứu người. Điều đó thật đáng trân trọng".

Team Survival Skills Vietnam-SSVN (Hồ Thái Bình - bìa phải; Trang Jena Nguyễn - bìa trái) cùng bà Chủ tịch thượng viện Úc Sue Lines (giữa) chia sẻ về các chương trình hợp tác về giáo dục sơ cấp cứu và phòng chống đuối nước giữa SSVN và các đối tác Úc ẢNH: NVCC

Cũng có nhiều người đặt câu hỏi: "Sao Bình lại làm các dự án cộng đồng, trong khi anh hoàn toàn có thể phát triển kinh tế ở những môi trường thuận lợi?". Bình cười hiền từ: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Mình có may mắn được học hành, được đi đây đi đó rồi. Và mình mong mang những giá trị kiến thức mình có được, giúp ích cho cộng đồng, trên quê hương mình thì còn điều gì tuyệt vời hơn".

Hồ Thái Bình và ông Craig Chittick - nguyên Đại sứ Úc tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Nói về ước mơ cho tương lai, Hồ Thái Bình không mong muốn gì cho bản thân, anh chỉ nghĩ gia đình SSVN, nghĩ cho cộng đồng: "Bình và gia đình SSVN có một ước mơ lớn, đó là mỗi gia đình Việt đều có một người biết sơ cấp cứu. Cái mình tự hào nhất không phải là tự tay cứu được bao nhiêu người, mà là giúp người khác có khả năng tự bảo vệ chính gia đình của họ".

Diễn viên Kiều Trinh: "Trinh cũng là học viên của SSVN. Trinh đã từng sơ cứu cho người gặp tai nạn - điều mà Trinh nghĩ mình không bao giờ làm được. Và Trinh cũng rất biết ơn Hồ Thái Bình về những gì em đã và đang làm cho cộng đồng". Chuyên gia Tony Coffey (đồng sáng lập SSVN) nhận định: "Hồ Thái Bình rất năng động, việc càng khó, bạn càng quyết tâm làm. Bình là một người trẻ, năng lượng làm việc như tàu con thoi, luôn tiến về phía trước, chúng tôi chạy theo mà bở hơi tai".

Những dấu ấn của Hồ Thái Bình và SSVN Lan tỏa kỹ năng sống còn: Giúp hơn 200.000 người Việt Nam tiếp cận kiến thức sơ cấp cứu qua các lớp học, hội thảo và ứng dụng di động.

Dự án môi trường SiGen: Từ năm 2014, anh cùng cha thành lập công ty thương mại hóa "Hố ga ngăn mùi chống muỗi", giúp thoát nước nhanh và triệt tiêu môi trường sinh sôi của muỗi, được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, kể từ 2019.

Sự ghi nhận quốc tế và trong nước: Cả hai công ty là SSVN và SiGen do anh điều hành đều lọt Top 5 và Top 10 giải thưởng doanh nhân vì cộng đồng Blue Venture Award 2019.

Được Chính phủ Úc vinh danh với giải thưởng Australian Alumni Award 2023.

Thu hút sinh viên quốc tế: SSVN trở thành điểm đến thực tập của nhiều sinh viên đến từ Anh, Mỹ, Úc, Singapore, Đài Loan... mong muốn học hỏi mô hình doanh nghiệp xã hội tạo tác động.



