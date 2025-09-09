Tướng tình báo Ukraine nói Nga cải thiện chiến thuật, tăng cường vũ khí hiện đại

Trong bài trả lời phỏng vấn trang tin ukrinform, ông Skibitskyi nói: “Thực sự có thể thấy sự hiện đại hóa và cải tiến vũ khí tên lửa và hệ thống máy bay không người lái (UAV) của Nga... Chúng ta thấy gì? Thứ nhất, sự thay đổi trong chiến thuật tấn công. Thứ hai – việc sử dụng vũ khí hiện đại”.

Ông Skibitskyi cho biết các cuộc tấn công trong tương lai của Nga sẽ được kết hợp, sử dụng nhiều loại UAV khác nhau, đặc biệt là máy bay không người lái mồi bẫy, và tên lửa hành trình phóng từ các bệ phóng khác nhau.

Ông lưu ý về sự thay đổi về chiến thuật của Nga đối với UAV Geran 2, cụ thể là “trước đây chúng bay thẳng đến mục tiêu, nhưng hiện có thể bay vòng quanh Kyiv trong vài giờ, thay đổi độ cao”.

Ông cũng nhắc đến các loại vũ khí được Nga hiện đại hóa, như “tên lửa hành trình Kh-101 giờ đây có các thành phần mới – hệ thống tác chiến điện tử, đầu đạn kép, và do đó có sức công phá lớn hơn. Ngoài ra, còn có khả năng dẫn đường và dẫn hướng được cải thiện để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine”.

Binh lính Ukraine bên cạnh một xe bọc thép ở vùng Sumy (Ukraine) ẢNH: WALL STREET JOURNAL

Quan chức lãnh đạo tình báo quốc phòng này khẳng định rằng “sẽ là sai lầm nếu nghĩ Nga sẽ dừng lại ở một mức độ nào đó. Quá trình này đối với Nga sẽ diễn ra liên tục – cải tiến, tăng hiệu quả tấn công thông qua độ chính xác”.

Nga tăng mạnh kho vũ khí

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tướng Skibitskyi cũng cho biết Nga trong năm nay có kế hoạch sản xuất 57 máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30.

Bên cạnh đó, Nga cũng dự tính sản xuất 250 xe tăng T-90M, cùng khoảng 1.100 xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-82A mới, và gần 2.500 tên lửa chính xác cao các loại như Iskander và Kinzhal trong năm nay.

Ông lưu ý rằng, tương tự như Ukraine, Nga đang tập trung vào việc sản xuất các loại vũ khí hiệu quả trên chiến trường gồm hệ thống không người lái, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và hệ thống tên lửa.

Tướng Skibitskyi bác bỏ những nhận định cho rằng Nga sẽ cắt giảm ngân sách cho thiết bị hạng nặng và vũ khí để chuyển sang đầu tư cho máy bay không người lái và tên lửa.

Theo tướng tình báo này, Moscow cũng đang lên kế hoạch sản xuất tên lửa tầm xa mới và tên lửa chống hạm siêu thanh hiện đại, với ba hướng cải tiến chính là tăng tầm bắn, tăng độ chính xác, và tăng khả năng chứa đầu đạn.