Tuyển Việt Nam: Thử thách cực đại cho Hùng Dũng - Hoàng Đức

Đều là những tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức chưa có nhiều cơ hội kết hợp trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Khi Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo đôn lên đá ASIAD năm 2018 rồi đạt đỉnh phong độ năm 2019, Hoàng Đức chưa phải gương mặt nổi bật ở tuyển Việt Nam. Tại đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức chỉ ra sân ít phút, phần lớn vào sân từ ghế dự bị để chơi tiền vệ trung tâm lệch phải hoặc tiền vệ cánh.

Còn khi Hoàng Đức rực sáng trong màu áo tuyển từ sau trận gặp Malaysia hôm 11.6, rồi tiến bộ không ngừng đến hôm nay, đáng tiếc Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Sự kết hợp của cả hai, do đó, chỉ xuất hiện ngắn ngủi ở SEA Games 30, giải đấu vốn U.22 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần lớn đối thủ.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là giải đấu với mức độ khó lớn hơn nhiều. Trong lần đầu tiên nhiều khả năng sát cánh cùng nhau ở tuyển Việt Nam, Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ đụng độ Úc - đội bóng có cặp tiền vệ trung tâm hay bậc nhất châu Á hiện nay là Jackson Irvine và Ajdin Hrustic.

Nếu Irvine là trụ cột của CLB St. Pauli - đội đang dẫn đầu giải hạng nhì Đức thì Hrustic là một trong những tiền vệ triển vọng nhất giải vô địch quốc gia Đức, hiện đang chơi cho Eintracht Frankfurt.

Ở trận lượt đi, Úc chỉ thắng Việt Nam 1-0, nhưng cho thấy đẳng cấp vượt trội ở tuyến giữa. Irvine điều tiết trận đấu, bao sân tốt và cắt gọn các đường phản công của thầy trò HLV Park Hang-seo, còn Hrustic là tác giả đường chuyền kiến tạo đẹp mắt loại bỏ cả hàng thủ Việt Nam cho Rhyan Grant ghi bàn.

Trong tình huống Hrustic tạt bóng cho Grant đánh đầu, tuyến hai của tuyển Việt Nam chơi không hiệu quả. Cả Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải cùng tham gia một tình huống không chiến dẫu không chịu nhiều áp lực, dẫn đến Quang Hải sau đó không kịp bọc lót, để Hrustic thoải mái tạt vào trong.

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby phân tích: “Điểm yếu của tuyển Việt Nam là các tình huống tổ chức phòng ngự tuyến hai, vốn phụ thuộc vào khả năng phân tích, phán đoán, chọn điểm rơi của bóng để xử lý sau mỗi pha phòng ngự”.





Không thể trách Quang Hải, Hoàng Đức, bởi cả hai không phải mẫu cầu thủ giỏi phòng ngự điển hình. HLV Park đã bố trí 4 tiền vệ cầm bóng tốt, hoạt động rộng đá giăng ngang ở trận gặp Úc với nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng không thành công.

Đến hiệp 2, khi ông Park tung Phạm Đức Huy vào sân, tuyển Việt Nam mới chơi tốt hơn. Sự có mặt của một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, di chuyển theo trục dọc là chìa khóa để giải quyết điểm yếu bóng hai, đồng thời hạn chế được tầm hoạt động của bộ đôi Hrustic - Irvine.

So với Đức Huy, Hùng Dũng là phiên bản nâng cấp. Không chỉ giỏi càn quét, đánh chặn và đeo bám hiệu quả, Hùng Dũng còn luân chuyển bóng tốt, là cầu nối hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công. Trên lý thuyết, Hùng Dũng là sự bổ sung tuyệt vời để Hoàng Đức, Quang Hải có thể dâng cao.

Tuyển Việt Nam đã dứt điểm nhiều gấp đôi Úc ở trận đấu lượt đi tại Mỹ Đình nhờ mạnh dạn chuyển sơ đồ từ 5-4-1 sang 3-5-2, với các tiền vệ được tiếp cận vòng cấm nhiều hơn. Một thái độ chơi bóng thận trọng, nhưng luôn sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ khi có bóng là điều cần thiết để khoan phá đội hình được tổ chức rất tốt của Úc.

Việc đá nhanh hay chậm, phối hợp biên hay trung lộ,... cần được điều nhịp bởi một người nhạc trưởng. Tấm băng thủ quân cho thấy HLV Park Hang-seo rất chờ đợi Hùng Dũng có thể làm được điều này.

Tuy nhiên, 9 tháng không thi đấu đỉnh cao là trở ngại lớn, khiến Hùng Dũng không dễ đối đầu với những cầu thủ có thể hình và tư duy chơi bóng châu Âu của Úc.

Trận đấu hôm 27.1 có thể chỉ là màn thử lửa của Hùng Dũng và Hoàng Đức, để bộ đôi này có thể lực và cảm giác tốt nhất cho trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình hôm 1.2.