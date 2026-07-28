Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đang giảm

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ nội các đã giảm từ 69% trong tháng 6 xuống còn 57%. Đây cũng là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới ngưỡng 60% kể từ khi bà nhậm chức, và được cho là vì phí sinh hoạt gia tăng.

Việc giảm đi sự ủng hộ của người dân mang đến thách thức mới cho nữ thủ tướng, trong bối cảnh chính phủ đang ưu tiên các chính sách tài khóa và tiền tệ dẫn đến lợi suất trái phiếu tăng mạnh, và kéo theo đồng yen xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 thập niên. Những áp lực từ thị trường và sự phản đối trong nội bộ đảng cầm quyền cũng làm trì hoãn quyết định liệu có nên cắt giảm thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm hay không và nếu có thì sẽ thực hiện vào thời điểm nào. Trước đây, bà Takaichi từng cam kết giảm thuế nhằm làm nhẹ bớt áp lực chi phí sinh hoạt đang trên đà gia tăng.

Thủ tướng Takaichi có thể cải tổ nội các trong tháng 8 hoặc 9 Ảnh: Reuters

Các cuộc khảo sát do truyền thông trong nước thực hiện gần đây cũng chứng kiến tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi sụt giảm. Reuters dẫn lời giới quan sát phân tích rằng công bằng mà nói tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi dù giảm vẫn cao hơn nhiều chính phủ tiền nhiệm và không thể nói rằng nền tảng chính trị của bà đang bị lung lay. Tuy nhiên, họ cảnh báo sự ủng hộ khổng lồ mà bà nhận được theo sau chiến thắng giòn giã trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2 đang dần suy giảm và cần sớm có biện pháp khắc phục.