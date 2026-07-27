Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.16 Sơn La thắng đậm U.16 TP.HCM

Thư Anh
Thư Anh
Chiều 27.7, đội chủ nhà U.16 Sơn La đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước TP.HCM ở lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026. 

Chưa có được chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên, U.16 Sơn La bước vào cuộc đối đầu với U.16 TP.HCM với quyết tâm rất cao. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, U.16 TP.HCM lựa chọn lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công. 

U.16 Sơn La thắng đậm U.16 TP.HCM - Ảnh 1.

U.16 Sơn La (áo trắng) có chiến thắng quý hơn vàng

Ảnh: VFF

U.16 Sơn La thắng đậm U.16 TP.HCM - Ảnh 2.

Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở những phút bù giờ hiệp một. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U.16 TP.HCM, Cà Thị Thủy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Sơn La. 

Bước sang hiệp hai, Sơn La tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 54, Lò Thị Thu Hằng tung cú sút xa hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0. 

Thủ môn Hồ Thị Xuân Hương dù đã nỗ lực cản phá nhưng không thể với tới bóng. Thế trận áp đảo của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa ở nửa sau hiệp đấu. Nguyễn Thị Thủy thực hiện thành công một quả đá phạt trực tiếp với quỹ đạo khó lường, nâng tỷ số lên 3-0 cho U.16 Sơn La. Đến những phút cuối trận, Sơn La khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng thứ tư, cũng từ một tình huống đá phạt, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 trước U.16 TP.HCM.

Tin liên quan

Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng

Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng

Tối 27.7, thủ môn Nguyễn Đình Triệu chính thức nói lời chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn biến hóa

Nóng trận Việt Nam đấu Singapore, VFF mở quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở và sân Mỹ Đình

Khám phá thêm chủ đề

U.16 Sơn La U.16 TP.HCM Lường Văn Chuyên VFF Hồ Thị Xuân Hương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận