U.16 Sơn La thắng đậm U.16 TP.HCM

Chưa có được chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên, U.16 Sơn La bước vào cuộc đối đầu với U.16 TP.HCM với quyết tâm rất cao.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, U.16 TP.HCM lựa chọn lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

U.16 Sơn La (áo trắng) có chiến thắng quý hơn vàng Ảnh: VFF

Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở những phút bù giờ hiệp một. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U.16 TP.HCM, Cà Thị Thủy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Sơn La.

Bước sang hiệp hai, Sơn La tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 54, Lò Thị Thu Hằng tung cú sút xa hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Thủ môn Hồ Thị Xuân Hương dù đã nỗ lực cản phá nhưng không thể với tới bóng. Thế trận áp đảo của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa ở nửa sau hiệp đấu. Nguyễn Thị Thủy thực hiện thành công một quả đá phạt trực tiếp với quỹ đạo khó lường, nâng tỷ số lên 3-0 cho U.16 Sơn La. Đến những phút cuối trận, Sơn La khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng thứ tư, cũng từ một tình huống đá phạt, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 trước U.16 TP.HCM.

