U.17 Việt Nam 'bất ngờ' chuyển đổi ngành nghề trước tứ kết, chỉ tội là… chụp ảnh mất nét quá

Trước trận tứ kết gặp U.17 Úc tại VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Jeddah với bầu không khí khá thoải mái nhưng vẫn giữ được sự tập trung cần thiết.

Sau hành trình đầy cảm xúc ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự FIFA U17 World Cup, tinh thần các cầu thủ trẻ Việt Nam đang lên rất cao.

Ban huấn luyện U.17 Việt Nam trong buổi tập chiều 15.5 chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện những bài tập hồi phục thể trạng nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất trước trận đấu quan trọng với U.17 Úc.

Toàn đội đã có những phút giây thư giãn, hồn nhiên đúng lứa tuổi trước trận tứ kết quan trọng ẢNH: VFF

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, sân tập của đội tuyển còn xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

U.17 Việt Nam thoải mái tinh thần trước trận tứ kết gặp Úc

Các cầu thủ trẻ tỏ ra cực kỳ thích thú với chiếc máy ảnh của đội ngũ media đi cùng đội tuyển. Sau khi hoàn thành giáo án tập luyện, nhiều cầu thủ hào hứng xin thử cầm máy để chụp ảnh cho đồng đội.

Nguyễn Văn Dương bất ngờ trở thành “người mẫu” được săn đón nhiều nhất khi liên tục bị đồng đội gọi ra tạo dáng. Tiền đạo của U.17 Việt Nam cũng rất hợp tác khi liên tục đổi biểu cảm và pose hình giữa sân tập.

Các tuyển thủ trẻ vây quanh chiếc máy ảnh ẢNH: VFF

Văn Dương là 'người mẫu' yêu thích của các tay máy nghiệp dư ẢNH: VFF

Các cầu thủ ngỡ ngàng xem lại thành quả của mình ẢNH: VFF

Tuy nhiên, điều khiến cả đội bật cười là chất lượng ảnh cuối cùng lại không được như kỳ vọng. Nhiều bức hình rơi vào cảnh mờ nhòe, rung tay hoặc mất nét vì các “nhiếp ảnh gia” vẫn chưa quen sử dụng máy chuyên nghiệp.

Có cầu thủ sau khi chụp xong còn liên tục phóng to kiểm tra ảnh rồi ôm đầu cười vì thành phẩm gây ngỡ ngàng. Không khí thoải mái và đầy tiếng cười này phần nào cho thấy trạng thái tinh thần rất tích cực của U.17 Việt Nam trước trận đấu lớn nhất từ đầu giải.

HLV Cristiano Roland vẫn yêu cầu toàn đội giữ tập trung

Dù các cầu thủ đang khá hưng phấn sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland vẫn liên tục nhắc nhở toàn đội duy trì sự tập trung tối đa.

Chiến lược gia người Brazil cho biết việc giành vé dự World Cup giúp các cầu thủ tự tin hơn nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

HLV Cristiano Roland ‘U.17 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để tiến xa hơn'

“Sau khi giành vé vào tứ kết và suất dự FIFA U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong mỗi trận đấu”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân của U.17 Việt Nam cũng đánh giá U.17 Úc hiện tại đã thay đổi nhiều so với lần hai đội gặp nhau ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 - trận đấu mà U.17 Việt Nam thắng 2-1.

“Chúng ta từng gặp họ trước đây nhưng hiện tại họ đã thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới chắc chắn rất khó khăn và đòi hỏi toàn đội phải chơi với khả năng cao nhất”, ông nói thêm.

Theo HLV Cristiano Roland, việc lần đầu tiên góp mặt ở FIFA U17 World Cup là cột mốc rất đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội không muốn dừng lại ở đó.

“Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5 theo giờ Việt Nam. Nếu hòa sau 90 phút, hai đội sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11 m để xác định đội giành quyền vào bán kết.