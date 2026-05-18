U.17 Việt Nam cần được đầu tư mạnh cho World Cup

U.17 VN BỘC LỘ HẠN CHẾ

Đội tuyển U.17 VN đã dừng chân ở vòng tứ kết U.17 châu Á 2026, sau trận thua 0-3 trước U.17 Úc. Thực tế, U.17 VN vẫn chơi thứ bóng đá nhanh, tốc độ quen thuộc nhưng đối thủ đã rất khác. U.17 Úc vẫn giữ những gương mặt nổi bật như tiền đạo Georgio Hassarati cùng Corey Da Cruz, Aston Reid, Luke Becvinovski… tuy nhiên họ mạnh lên rất nhiều nhờ 5 sự bổ sung chất lượng, như thủ thành Charlie Wilson-Papps từng chơi cho U.15 Anh, đang bắt chính cho U.18 Brighton tại giải U.18 Premier League; hay hậu vệ Harrison Bond (CLB Red Bull Salzburg, Áo) và chân sút Gabriel Lombardi (CLB Parma, Ý). Trước đối thủ mạnh và có chiều sâu như thế, U.17 VN đã gặp những khó khăn lớn nhất kể từ đầu VCK U.17 châu Á 2026. Chúng ta tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, nhưng không thể phủ nhận đối thủ đã có phương án khắc chế điểm mạnh của U.17 VN và khai thác hiệu quả những hạn chế, đặc biệt là về thể hình của U.17 VN.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: "Thất bại trước U.17 Úc chỉ ra vấn đề: Công tác đào tạo bóng đá trẻ VN được đầu tư đã có tiến bộ và đạt những thành tích đáng khích lệ, tuy nhiên rõ ràng với thể thức thi đấu ở giải tầm châu lục, thời gian thi đấu ngắn, mật độ dày đã bộc lộ vấn đề sức bền, sức mạnh. U.17 VN đã thua U.17 Úc giống như khi U.23 VN vào đến bán kết VCK U.23 châu Á 2026 gặp Trung Quốc quá khỏe nên hết sức và phải nhận thất bại. Nhìn lại VCK U.17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã phải căng mình trong 3 trận đấu cam go ở vòng bảng. Việc không giữ được 1 điểm trước U.17 Hàn Quốc khiến U.17 VN phải dốc hết sức cho trận cầu "sinh tử" trước U.17 UAE. Do vậy khi gặp U.17 Úc to khỏe hơn (trung bình cao 1,79 m và nặng 72 kg) thì U.17 VN (trung bình cao 1,73 m và nặng 65,65 kg) không còn đảm bảo sức bền thể lực, không chịu được áp lực từ đối phương, để họ khai thác điểm yếu là sức bền, thể lực".

U.17 VN (phải) dù tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện

Cần những điều chỉnh tích cực để chơi tốt tại World Cup

Trong trận tứ kết với U.17 Úc, đội tuyển U.17 VN đã kiểm soát bóng 53%, tự tin chủ động tấn công. Việc U.17 Úc phạm đến 17 lỗi, nhận 2 thẻ vàng (U.17 VN là 6 lỗi, không bị thẻ) cho thấy họ rất thực dụng: không ngại phạm lỗi để ngăn cản các đường lên bóng nhanh, ít chạm của U.17 VN. Nhưng U.17 Úc có đến 17 cú sút (7 trúng khung thành, ra ngoài 7 và bị chặn 3) so với 11 của U.17 VN (4 trúng khung thành, 4 ra ngoài, 3 bị chặn) chỉ ra đối thủ có cách tiếp cận hiệu quả khung thành của thủ môn Lý Xuân Hòa.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Khi buộc chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng, đội U.17 VN đã tạo ra những cơ hội nhưng cũng bộc lộ sơ hở, dẫn đến mất cân bằng trong phòng ngự. Khi gặp đối thủ duy trì áp lực tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh như U.17 Hàn Quốc, UAE hay Úc thì chúng ta dễ bị thủng lưới. Điều này cho thấy VN vẫn còn khoảng cách về sức mạnh, sức bền, ngưỡng chịu đựng so với tốp đầu châu Á. Để thu hẹp khoảng cách này không phải câu chuyện một sớm một chiều, mà là cả chiến lược dài hơi.

4 trận đấu ở VCK U.17 châu Á 2026 cho thấy U.17 VN đã có tiến bộ, có mảng miếng rõ rệt, tự tin chơi bóng dù rơi vào bảng rất nặng. Tuy nhiên thực tế chỉ ra chúng ta vẫn có chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị khiến ban huấn luyện thường phải cố định một đội hình thi đấu, dẫn đến nhiều vị trí hụt hơi. Nhìn chung U.17 VN đã có những trải nghiệm quý để chuẩn bị cho U.17 World Cup vào tháng 11.2026. Chúng ta cần đầu tư mạnh mẽ vì U.17 VN đã chứng tỏ tiềm năng để trở thành "Thế hệ vàng" thứ 5 của bóng đá VN. Một khó khăn là làm sao duy trì cường độ tập luyện, thi đấu ở mức cao cho các cầu thủ trẻ ở CLB. Tin vui là năm nay VFF sẽ triển khai giải U.17 quốc gia theo thể thức thi đấu vòng tròn, giúp các cầu thủ cải thiện số lượng trận đấu, chất lượng thi đấu thực chiến.

Tiếp đó, U.17 VN cần thường xuyên được trui rèn trận mạc quốc tế với các "quân xanh" mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan… hay thậm chí đi châu Âu tập huấn. Chỉ có tập luyện, thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao mới giúp cầu thủ trẻ mau tiến bộ. Hy vọng ban huấn luyện U.17 VN sẽ mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ dự bị để giúp làm dày lực lượng và đảm bảo tính chủ động để chơi tốt tại World Cup sắp tới".