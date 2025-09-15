U.23 Việt Nam rất có thể không phải rơi vào bảng ‘tử thần’ ở châu Á, tại sao?

Khả năng về bảng đấu dễ thở cho U.23 Việt Nam

Lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2026 sẽ diễn ra ngày 2.10 tới đây, tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả phân nhóm hạt gống, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở nhóm 2, bên cạnh các đội U.23 Hàn Quốc, Úc và Qatar. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ tránh được các đội vừa nêu ở vòng bảng.

U.23 Việt Nam chờ bảng đấu dễ tại VCK U.23 châu Á 2026 Ảnh: Minh Tú

Các nhóm hạt giống còn lại, gồm nhóm 1 có các đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân Uzbekistan và Iraq. Nhóm hạt giống số 3 có các đội Thái Lan, Jordan, UAE và Iran. Còn nhóm 4 có các đội U.23 Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Li Băng.

Với các nhóm hạt giống này, U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu rất thuận lợi. Khả năng tốt nhất dành cho U.23 Việt Nam là chúng ta rơi vào bảng đấu có U.23 Iraq (về lý thuyết là đội yếu nhất nhóm 1), Thái Lan (yếu nhất nhóm 3) và Kyrgyzstan (yếu nhất nhóm 4).

Nếu rơi vào bảng đấu này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khả năng rất cao vượt qua vòng đấu bảng, do U.23 Thái Lan và U.23 Kyrgyzstan không mạnh hơn U.23 Việt Nam. Chúng ta có thể thắng đội bóng đến từ Đông Nam Á và Trung Á, để cùng với U.23 Iraq xếp 2 vị trí cao nhất của bảng đấu, rồi giành quyền vào vòng tứ kết.

Bảng đấu "tử thần"

Ngược lại, trường hợp không may mắn, U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu rất nặng với U.23 Nhật Bản (về lý thuyết mạnh nhất nhóm 1, mạnh nhất châu Á), Iran (mạnh nhất nhóm 3) và Syria (mạnh nhất nhóm 4). Cả 3 đội vừa nêu đều mạnh hơn so với U.23 Việt Nam, riêng các đội U.23 Nhật Bản và U.23 Iran mạnh vượt trội so với đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Tính chất của VCK sẽ khác hẳn với vòng loại Ảnh: Minh Tú

Đây cũng là kịch bản mà cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, lo ngại nhất: "Nếu U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có 1 đại diện hàng đầu của bóng đá Đông Á, cùng 1 đại diện của đại diện hàng đầu của bóng đá Tây Á, mỗi trận của U.23 Việt Nam tại vòng bảng sẽ không khác nào trận chung kết, vì chỉ cần 1 trận thua ở bảng đấu như thế này, U.23 Việt Nam có thể bị loại ngay sau vòng bảng".

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng hiến kế cho U.23 Việt Nam nên chuẩn bị kỹ về mặt thể lực và lối chơi, để hướng đến việc tạo bất ngờ tại VCK giải châu lục. Ông Tuấn cảnh báo: "Tính chất của VCK U.23 châu Á sẽ khác hẳn với vòng loại".

Nhìn chung, cơ hội vượt qua vòng bảng của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026 phụ thuộc rất lớn vào kết quả bốc thăm vào ngày 2.10 tới đây. Nếu chúng ta nằm chung bảng với các đội U.23 Thái Lan và Kyrgyzstan, hành trình trước mắt của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik sẽ rộng thênh thang. Ngược lại, nếu U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có U.23 Nhật Bản và Iran, cửa đi tiếp của chúng ta sẽ rất hẹp. VCK của giải đấu này diễn ra tháng 1 năm sau.