Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp: Lợi thế lớn trước 'chung kết bảng'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
07/09/2025 04:22 GMT+7

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League mùa giải 2024 - 2025 Lê Văn Thuận trở thành người hùng của U.23 VN khi ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà thắng Singapore 1-0.

THAY ĐỔI CHƯA MANG LẠI HIỆU QUẢ

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Singapore trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào hôm qua 6.9, HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U.23 VN. So với trận ra quân gặp U.23 Bangladesh, những trụ cột như trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, hai chân chạy cánh Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng được cất trên băng ghế dự bị. Trong đó, Lê Viktor được vị HLV người Hàn Quốc bố trí đá tiền đạo bên cạnh Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Công Phương.

U.23 Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp: Lợi thế lớn trước 'chung kết bảng'- Ảnh 1.

Lê Văn Thắng ghi bàn cho U.23 VN

U.23 Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp: Lợi thế lớn trước 'chung kết bảng'- Ảnh 2.

U.23 VN (phải) nắm lợi thế lớn trong cuộc đua với U.23 Yemen

ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, có thể nói phương án mới về mặt nhân sự của ông Kim Sang-sik đã không thể mang đến thành công cho U.23 VN trong hiệp 1, ít nhất là về mặt tỷ số (hòa 0-0). U.23 VN dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, thời gian cầm bóng vượt trội nhưng lại không hiệu quả trong mặt trận tấn công. Các cầu thủ U.23 VN có khá nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng độ chính xác chưa cao. Những đường chuyền hỏng cũng xuất hiện nhiều hơn trong các pha phối hợp triển khai bóng của các học trò ông Kim. Song việc U.23 VN không thể ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên một phần cũng đến từ sự kém may mắn, và yếu tố khách quan là U.23 Singapore đã thi đấu hay. Lê Viktor đệm lòng cận thành đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 33. Cũng chính cầu thủ Việt kiều này xoay người và tung cú sút rất đẹp mắt cuối hiệp 1, nhưng thủ môn Singapore đã cản phá xuất thần.

HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Đội tuyển U.23 Singapore có lối chơi kỷ luật, tổ chức rất chặt chẽ. Do đó, việc xuyên phá được hàng phòng ngự của đội khách là nhiệm vụ không đơn giản với U.23 VN. Hệ thống phòng ngự của U.23 Singapore duy trì số lượng và giữ cự ly đội hình rất ổn định. Hàng tiền vệ của U.23 Singapore chơi đầy quyết tâm, đeo bám và áp sát nhanh nên cầu thủ U.23 VN không có nhiều thời gian xử lý. Vấn đề của các học trò ông Kim Sang-sik là khả năng dứt điểm, nhất là dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, U.23 VN vẫn có những tình huống đã làm tốt. Yếu tố quan trọng nhất đối với các cầu thủ trẻ là tâm lý, không tránh khỏi sự nôn nóng. Nếu may mắn hơn và có một bàn thắng cho U.23 VN thì cục diện đã khác, khi các cầu thủ chơi tự tin hơn".

ÔNG KIM "MÁT TAY"

Lối chơi của U.23 VN khởi sắc hơn trong hiệp 2, khi HLV Kim Sang-sik thay đổi nhân sự trên hàng tấn công. Những gương mặt chơi tốt trong trận gặp U.23 Bangladesh là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League mùa giải 2024 - 2025 Lê Văn Thuận được trao niềm tin. Các mảng miếng tấn công của U.23 VN trở nên sắc bén, tốc độ hơn. Và có thể nói, những quyết định thay người của ông Kim đã mang đến sự hiệu quả lớn, giúp đội bóng sao vàng giành trọn 3 điểm để dành tặng khán giả sân Việt Trì.

Nguyễn Thanh Nhàn để lại dấu ấn với 2 cú dứt điểm, đặc biệt là tình huống đệm bóng trúng xà ngang ở phút 68. Trong khi đó, Lê Văn Thuận đã biết cách tận dụng cơ hội để ghi điểm với ông Kim, anh thi đấu xông xáo và tỏa sáng bằng cú đánh đầu hiểm hóc thành bàn, giúp U.23 VN khai thông bế tắc ở cuối trận. Chính Phi Hoàng đã kiến tạo với pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm cho Văn Thuận lập công.

U.23 Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp: Lợi thế lớn trước 'chung kết bảng'- Ảnh 3.

Đội U.23 tri ân khán giả

Ở trận đấu sớm của bảng C diễn ra chiều cùng ngày, U.23 Yemen giành chiến thắng kịch tính trước U.23 Bangladesh với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ghi ở phút bù giờ. Như vậy, sau 2 vòng đấu, U.23 VN giữ ngôi đầu bảng C với 6 điểm, hiệu số +3. U.23 Yemen cũng có 6 điểm nhưng xếp nhì, hiệu số +2. Với cục diện này, màn so tài thuộc lượt trận cuối vào ngày 9.9 giữa U.23 VN và U.23 Yemen sẽ là trận "chung kết" bảng C. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nắm trong tay lợi thế lớn, khi chỉ cần hòa trước U.23 Yemen là giành vé trực tiếp dự VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào năm sau. 

