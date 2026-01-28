UAV Nga phá hủy 2 trực thăng, Ukraine lo ngại tính năng mới

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video được cho là máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran phá hủy hai trực thăng quân sự của Ukraine sâu trong lãnh thổ nước này.

Các cuộc tấn công, được cho là diễn ra vào ngày 24.1, có thể đã sử dụng loại UAV được điều khiển thông qua liên kết vệ tinh.

Video cho thấy hai cú đánh riêng biệt vào cùng một địa điểm, và người điều khiển dường như đang hỗ trợ hệ thống nhắm mục tiêu của UAV. Bộ Quốc phòng Nga xác định các máy bay bị phá hủy là một chiếc Mil Mi-24 và một chiếc Mil Mi-8 của quân đội Ukraine.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhii Beskrestnov, người mới được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, cho biết không có thêm UAV nào khác của Nga ở gần đó để chuyển tiếp tín hiệu điều khiển trong cuộc tấn công. Điều này cho thấy cho thấy đây là lần đầu tiên Nga triển khai Geran sử dụng liên kết internet vệ tinh.

Ông Beskrestnov nói: “Những chiếc [máy bay không người lái] đó được người trực tiếp điều khiển ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện”. Ông Beskrestnov trước đó cũng đã cảnh báo về việc Nga sử dụng UAV mới mang tên BM-35, có thể sử dụng kết nối vệ tinh Starlink để điều khiển.

Hình ảnh về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào sân bay Kanatovo và phá hủy hai máy bay trực thăng cỡ lớn của Ukraine ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Quân đội Nga không bình luận về cách tìm mục tiêu của các UAV Geran nhưng cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một khu vực cách sân bay Kanatove 46 km về phía tây ở vùng Kirovohrad, sâu bên trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Bên cạnh đó, một diễn biến bất thường khác mới xảy ra đã khiến giới chức Ukraine thêm lo lắng về năng lực của UAV Nga.

Ngày 26.1, một UAV của Nga đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Kyiv dù còi báo động không được kích hoạt tại đây hay ở tỉnh Chernihiv lân cận. Trang Euromaidan Press dẫn lời một nhà bình luận nói điều này có thể cho thấy UAV Nga đã đến được trung tâm Kyiv mà các hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine không thể phát hiện ra.

Theo ông Beskrestnov, những máy bay không người lái có kết nối vệ tinh có khả năng chống lại chiến tranh điện tử, vì không dựa vào các kênh định vị tiêu chuẩn. Trên thực tế, điều này sẽ biến một UAV tấn công "mù" thành một hệ thống giống như UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV) mà người điều khiển có thể điều khiển trực tiếp từ lãnh thổ Nga.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng những UAV như vậy có thể được sử dụng không chỉ để tấn công mà còn để trinh sát trước các cuộc tấn công tên lửa lớn hơn.

Đầu tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã phát động một chiến dịch tuyển dụng lớn cho Lực lượng Không người lái Nga – một lực lượng mới đang được mở rộng nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine.