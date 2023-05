Ukraine cáo buộc đặc vụ phản quốc sau chiêu phản gián thành công của Nga

The Drive dẫn lại tuyên bố của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết một số đặc vụ Ukraine đã bị buộc tội phản quốc sau khi tự ý thực hiện kế hoạch thuyết phục phi công Nga đào tẩu.

Kế hoạch này phản tác dụng, và hậu quả là Nga bắn tên lửa lớn vào sân bay Kanatove của Ukraine vào ngày 23.7.2022, làm một chỉ huy thiệt mạng, 17 phi công bị thương, 2 máy bay chiến đấu hư hỏng và gây ra thiệt hại đáng kể cho đường băng.

Theo The Drive, kế hoạch trên không phải do SBU hay Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) khởi xướng mà là do một nhóm tình nguyện viên Ukraine từng hợp tác với cơ quan tình báo tự ý thực hiện. Trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng này, họ tưởng chừng đã thuyết phục được 3 phi công Nga đào tẩu, mang theo máy bay chiến đấu của mình để đổi lấy 1 triệu USD/chiếc.

Các quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 115 tham gia một cuộc tập trận gần biên giới với Belarus ở vùng Zhytomyr, ngày 25.4.2023 REUTERS

Các phi công Nga được yêu cầu lái máy bay vào không phận Ukraine, sau đó sẽ được máy bay tiêm kích của Ukraine hộ tống an toàn đến bãi đáp được chỉ định. Kyiv sẽ không chỉ ân xá cho tất cả những người đào tẩu mà còn cấp cho họ hộ chiếu mới, cũng như hộ chiếu cho thành viên gia đình họ muốn đưa đi cùng. Sau đó, họ sẽ được tái định cư ở một nơi nào đó tại châu Âu.

Tuy vậy, cuối cùng không có phi công Nga nào đào thoát. Dường như các nỗ lực của đặc vụ Ukraine đều bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện.

Theo RT, các đặc vụ Ukraine dường như tin rằng các phi công Nga mà họ liên lạc đã sẵn sàng phản quốc và cướp máy bay chiến đấu. Vì vậy, họ đã giúp các phi công Nga liên lạc với một phi công Ukraine để thảo luận về các chi tiết kỹ thuật.



Phi công Nga nói với RT rằng phía Ukraine đã tiết lộ sơ đồ bố trí hệ thống phòng thủ, bản đồ độ cao và nhiều thông tin hữu ích khác. Thông tin thu được từ Ukraine đã được Nga khai thác.

Moscow tuyên bố chiến dịch phản gián đã thành công vì họ đã bắn tên lửa vào các sân bay của Ukraine nhờ những thông tin mà đặc vụ Ukraine tiết lộ. FSB cũng tuyên bố đã bắt giữ các gián điệp tại Nga có liên quan đến vụ việc.