Ukraine cáo buộc Nga tấn công dữ dội giữa hội nghị hòa bình tại Nhà Trắng

Không quân Ukraine ngày 19.8 thông báo Nga đã phóng 270 UAV và 10 tên lửa để tấn công Ukraine trong đợt tấn công qua đêm, theo Reuters. Đây được cho là đợt tấn công lớn nhất từ đầu tháng 8.

Không quân Ukraine cho biết đã ngăn chặn 230 UAV và 6 tên lửa. Số còn lại gây thiệt hại tại nhiều nơi, gồm thành phố miền trung Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava.

Thị trưởng Vitalii Maletskyi thông báo có nhiều vụ nổ làm rung chuyển thành phố. Đợt tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng và giao thông.

Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky trong 2 tuần nữa

Tỉnh trưởng Volodymyr Kohut cho hay các tòa nhà hành chính của một cơ sở vận hành hạ tầng năng lượng địa phương bị thiệt hại nhưng không gây thương vong.

Nga chưa bình luận về cáo buộc nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự. Cùng ngày, Nga nói Ukraine đã tấn công bằng UAV gây cháy tại một cơ sở lọc dầu và mái một bệnh viện tại tỉnh Volgograd. Kyiv chưa bình luận về cáo buộc.

Đợt tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng để giải quyết xung đột. Hai nhà lãnh đạo sau đó họp chung với các lãnh đạo đồng minh châu Âu và ông Trump gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối cuộc họp để thông tin và sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine.

Bức ảnh được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đăng kèm bài viết về vụ tấn công đêm qua của Nga ẢNH: TÀI KHOẢN X @ANDRII_SYBIHA

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến sự, đạt được hòa bình lâu dài và đảm bảo an ninh vững chắc. Ông cho rằng cuộc gặp tương lai giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể mang lại đột phá trên con đường đến hòa bình khi tập trung vào những nguyên tắc trên.