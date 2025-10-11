Ukraine tung đòn 'song sát' tên lửa Neptune - Flamingo vào Nga

Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố Ukraine đã sử dụng kết hợp hai loại tên lửa Neptune và Flamingo để tập kích lãnh thổ Nga.

Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho biết cặp tên lửa này đã được triển khai trong tuần trước đó và đạt những kết quả cụ thể đầu tiên. Tuy nhiên ông không đề cập cụ thể số lượng tên lửa được phóng, mục tiêu và thời điểm diễn ra cuộc tập kích.

Ukraine hôm 29.9 cho biết đã phóng 4 tên lửa Neptune vào nhà máy Electrodetal, cơ sở chuyên sản xuất linh kiện điện tử dùng cho mục đích quân sự và công nghiệp ở tỉnh Bryansk của Nga, song không đề cập đến việc sử dụng tên lửa Flamingo.

Trong khi đó, truyền thông Nga hôm 9.10 đăng hình ảnh được cho là một tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn hạ. Thời gian và địa điểm ghi nhận hình ảnh không được đề cập.

Tên lửa hành trình tầm xa FP-5 ‘Flamingo’ của Ukraine ẢNH: UKRINFORM

Theo Ukrinform, khi bình luận về các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng cũng có những diễn biến mà theo ông là “tích cực”. Theo ông, tên lửa lai Palianytsia đã “hàng chục lần” tấn công các kho đạn dược Nga, còn tên lửa Ruta đã được phóng từ bệ phóng trên biển bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 250 km.

Ông Zelensky cũng nhắc đến các mẫu UAV tầm xa do Ukraine sản xuất như Liutyi đã có thể tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố rằng trong các cuộc tấn công gần đây vào Nga, Ukraine chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, bao gồm cả máy bay không người lái.

Theo các thông tin hiện có, tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, mang đầu đạn có thể nặng đến 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn các loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kyiv. Nhà phát triển hồi tháng 9 cho biết sản lượng là 50 quả một tháng, và sẽ đẩy mạnh sản xuất hơn nữa.

Tên lửa hành trình Neptune từng được Ukraine sử dụng để tập kích nhiều mục tiêu quan trọng, nổi bật là vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva hồi tháng 4.2022.

Phiên bản hiện tại có tầm bắn lên tới 400 km và dự kiến sẽ sớm đạt tới 1.000 km. Giới chức Ukraine mới đây công bố phiên bản mới của tên lửa Neptune, dường như được tăng dung tích nhiên liệu để tăng tầm bay.