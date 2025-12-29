Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ủng hộ phạt kịch khung nếu cố tình che biển số

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
29/12/2025 05:56 GMT+7

Nhiều bạn đọc Thanh Niên ủng hộ xử lý quyết liệt đối với hành vi cố tình che chắn biển số xe nhằm 'né' camera AI phạt nguội.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết hiện camera AI theo dõi giao thông có thể tự động ghi nhận khoảng 30 lỗi vi phạm, như: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, dừng - đỗ xe trái quy định, đi trên vỉa hè, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, dùng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng không đúng quy định, chở quá số người quy định, hết hạn đăng kiểm, che mờ biển số

Ủng hộ phạt kịch khung nếu cố tình che biển số - Ảnh 1.

Một kiểu dùng khẩu trang che biển số để "né" camera phạt nguội bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý

ẢNH: Đ.H

Đại diện Cục CSGT cho hay khi hệ thống camera AI phát hiện vi phạm sẽ tự động lưu lại đồng thời tra xuất thông tin của chủ xe. Khi lỗi được xác nhận, thông báo sẽ được gửi tới chủ phương tiện qua nhiều kênh, nếu chủ xe dùng ứng dụng VNeTraffic thì sẽ nhận thông báo sau khoảng 2 tiếng vi phạm.

Mặt khác, tại Hà Nội, vừa qua lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp cố tình che hoặc làm mờ biển số xe máy để "né" camera AI. Liên quan vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho hay đang triển khai nhiều biện pháp mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Hiện nay, Công an Hà Nội và lực lượng CSGT toàn quốc đang ra quân xử lý cao điểm, trong đó có hành vi che, làm mờ hoặc sử dụng biển số không đúng quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện hành cố tình hay vi phạm nhiều lần sẽ áp dụng mức phạt cao nhất để răn đe (theo quy định hiện hành, hành vi dán, che mờ biển số sẽ bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng đối với ô tô và từ 4 - 6 triệu đồng đối với xe máy).

Ngoài ra, khi hệ thống camera AI phát hiện trường hợp che biển số thì sẽ được sàng lọc, phân tích và thông báo cho lực lượng trên đường để kịp thời dừng xe, xử lý. Thêm vào đó, sắp tới hệ thống camera AI sẽ được nâng cấp để có thể xử lý triệt để tình trạng này.

Che biển số là sai ngay từ đầu rồi!

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ bức xúc trước hành vi che biển số bằng nhiều cách của một số người, nhằm "né" camera AI phạt nguội. BĐ Hoang Phuong nhận xét: "Đây là hành vi cố tình gian dối hòng che giấu việc vi phạm luật giao thông của mình. Không thể chấp nhận được. Che biển số là sai ngay từ đầu rồi, nên bị phạt là đúng, không ai bênh cả!".

BĐ Kien Tran ý kiến thêm: "Một số người cứ nghĩ đơn giản, rồi chống chế do sơ ý, hoặc là "ai đó dán kẹo cao su lên, che khẩu trang lên… đùa thôi mà!". Đây không phải là chuyện đùa đâu, thật ra cũng không phải sơ ý, mà là cố ý làm. Xe của mình thì mình phải quản lý chặt chẽ chứ? Bị phạt chẳng oan chút nào!".

BĐ Van Hai nhắc nhở: "Để cho chắc ăn thì từ nay mỗi khi chuẩn bị lên xe, bạn cần kiểm tra xe một chút, trong đó có biển số xe, cho an toàn, nhất là khi lấy xe từ các bãi gửi xe ra. Chỉ mất thêm vài giây mà yên tâm lái xe".

Chấp hành nghiêm túc, đừng "khôn lỏi"

"Các chiêu trò vặt vãnh như lấy khẩu trang, bã kẹo cao su, giấy, băng keo, vải… che lên biển số xe để "né" camera AI, là những việc làm vừa mất thời giờ vừa hạ thấp con người của mình. Thay vào đó, tại sao không nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, rồi cứ đường hoàng mà chạy xe? "Vải thưa" như thế làm sao che được "mắt thánh" camera AI"?, BĐ H.Nam bày tỏ.

"Trò "khôn lỏi" này hết "linh" rồi. Ủng hộ việc phạt kịch khung. Nếu tái phạm thì tịch thu xe luôn", BĐ The Minh bình luận.

"Đừng nghĩ mình "thông minh" hơn camera AI, nó sẽ bắt đúng người vi phạm. Phải công nhận việc dùng camera AI để phạt nguội là cách làm rất hay, áp dụng công nghệ số phục vụ cho đời sống. Nhờ cái camera này mà "lộ" ra cái tâm lý trốn tránh trách nhiệm, hành vi gian dối của một số người tham gia giao thông. Cứ mạnh tay xử lý, phạt kịch khung đối với những hành vi gian dối này, ai cũng ủng hộ mạnh tay", BĐ Hoa đề nghị.

* Nên tịch thu xe che biển số, vì đây là hành vi cố ý làm sai quy định pháp luật. 

Quốc Thanh

* Lỗi che biển số, sử dụng điện thoại khi chạy xe, phóng nhanh vượt ẩu, chuyển làn không xi nhan… thì phải hỏi một số anh chị đi giao hàng, đề nghị các cơ quan chức năng lưu ý. 

Duong Nguyen

Tin liên quan

Clip học sinh chạy xe độ, che biển số: CSGT TP.HCM phạt cả học sinh lẫn chủ xe

Clip học sinh chạy xe độ, che biển số: CSGT TP.HCM phạt cả học sinh lẫn chủ xe

Liên quan clip học sinh chạy xe độ, che biển số lan truyền mạng xã hội, CSGT TP.HCM vào cuộc xử lý, phạt nặng người điều khiển và chủ xe, tạm giữ phương tiện vi phạm.

Nhiều xe mô tô che biển số, chạy quá tốc độ trên quốc lộ 14

Che biển số bị phạt đến 26 triệu đồng, hết 'đất sống' cho hành vi ‘khôn lỏi’

Khám phá thêm chủ đề

che biển số camera AI làm mờ biển số xe phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận