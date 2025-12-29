Ủng hộ phạt kịch khung nếu cố tình che biển số

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết hiện camera AI theo dõi giao thông có thể tự động ghi nhận khoảng 30 lỗi vi phạm, như: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, dừng - đỗ xe trái quy định, đi trên vỉa hè, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, dùng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng không đúng quy định, chở quá số người quy định, hết hạn đăng kiểm, che mờ biển số…

Một kiểu dùng khẩu trang che biển số để "né" camera phạt nguội bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý ẢNH: Đ.H

Đại diện Cục CSGT cho hay khi hệ thống camera AI phát hiện vi phạm sẽ tự động lưu lại đồng thời tra xuất thông tin của chủ xe. Khi lỗi được xác nhận, thông báo sẽ được gửi tới chủ phương tiện qua nhiều kênh, nếu chủ xe dùng ứng dụng VNeTraffic thì sẽ nhận thông báo sau khoảng 2 tiếng vi phạm.

Mặt khác, tại Hà Nội, vừa qua lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp cố tình che hoặc làm mờ biển số xe máy để "né" camera AI. Liên quan vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho hay đang triển khai nhiều biện pháp mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Hiện nay, Công an Hà Nội và lực lượng CSGT toàn quốc đang ra quân xử lý cao điểm, trong đó có hành vi che, làm mờ hoặc sử dụng biển số không đúng quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện hành cố tình hay vi phạm nhiều lần sẽ áp dụng mức phạt cao nhất để răn đe (theo quy định hiện hành, hành vi dán, che mờ biển số sẽ bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng đối với ô tô và từ 4 - 6 triệu đồng đối với xe máy).

Ngoài ra, khi hệ thống camera AI phát hiện trường hợp che biển số thì sẽ được sàng lọc, phân tích và thông báo cho lực lượng trên đường để kịp thời dừng xe, xử lý. Thêm vào đó, sắp tới hệ thống camera AI sẽ được nâng cấp để có thể xử lý triệt để tình trạng này.

Che biển số là sai ngay từ đầu rồi!

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ bức xúc trước hành vi che biển số bằng nhiều cách của một số người, nhằm "né" camera AI phạt nguội. BĐ Hoang Phuong nhận xét: "Đây là hành vi cố tình gian dối hòng che giấu việc vi phạm luật giao thông của mình. Không thể chấp nhận được. Che biển số là sai ngay từ đầu rồi, nên bị phạt là đúng, không ai bênh cả!".

BĐ Kien Tran ý kiến thêm: "Một số người cứ nghĩ đơn giản, rồi chống chế do sơ ý, hoặc là "ai đó dán kẹo cao su lên, che khẩu trang lên… đùa thôi mà!". Đây không phải là chuyện đùa đâu, thật ra cũng không phải sơ ý, mà là cố ý làm. Xe của mình thì mình phải quản lý chặt chẽ chứ? Bị phạt chẳng oan chút nào!".

BĐ Van Hai nhắc nhở: "Để cho chắc ăn thì từ nay mỗi khi chuẩn bị lên xe, bạn cần kiểm tra xe một chút, trong đó có biển số xe, cho an toàn, nhất là khi lấy xe từ các bãi gửi xe ra. Chỉ mất thêm vài giây mà yên tâm lái xe".

Chấp hành nghiêm túc, đừng "khôn lỏi"

"Các chiêu trò vặt vãnh như lấy khẩu trang, bã kẹo cao su, giấy, băng keo, vải… che lên biển số xe để "né" camera AI, là những việc làm vừa mất thời giờ vừa hạ thấp con người của mình. Thay vào đó, tại sao không nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, rồi cứ đường hoàng mà chạy xe? "Vải thưa" như thế làm sao che được "mắt thánh" camera AI"?, BĐ H.Nam bày tỏ.

"Trò "khôn lỏi" này hết "linh" rồi. Ủng hộ việc phạt kịch khung. Nếu tái phạm thì tịch thu xe luôn", BĐ The Minh bình luận.

"Đừng nghĩ mình "thông minh" hơn camera AI, nó sẽ bắt đúng người vi phạm. Phải công nhận việc dùng camera AI để phạt nguội là cách làm rất hay, áp dụng công nghệ số phục vụ cho đời sống. Nhờ cái camera này mà "lộ" ra cái tâm lý trốn tránh trách nhiệm, hành vi gian dối của một số người tham gia giao thông. Cứ mạnh tay xử lý, phạt kịch khung đối với những hành vi gian dối này, ai cũng ủng hộ mạnh tay", BĐ Hoa đề nghị.