Sức khỏe

Uống cà phê buổi sáng có làm tăng hormone gây căng thẳng không?

Nguyễn Vy
29/03/2026 00:26 GMT+7

Uống cà phê buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và tăng khả năng tập trung.

Tuy nhiên, thói quen uống cà phê buổi sáng thường bị hiểu sai khi liên quan đến hormone căng thẳng cortisol. Vấn đề không nằm ở bản thân cà phê mà ở cách sử dụng, theo tờ Hindustan Times.

Cortisol tăng tự nhiên vào buổi sáng

Ông Alok Chopra, bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Aashlok (Ấn Độ), cho biết cơ thể tự tăng cortisol ngay khi thức dậy. Đây là phản ứng sinh lý bình thường giúp con người tỉnh táo, tập trung và sẵn sàng cho ngày mới.

Cortisol tuân theo nhịp sinh học gọi là phản ứng khi thức dậy. Hormone này đạt đỉnh vào buổi sáng và giảm dần trong ngày. Cơ thể đã chủ động sản sinh cortisol nên cà phê không phải nguyên nhân làm hormone tăng đột ngột.

Ông Chopra khẳng định việc cho rằng cà phê tạo ra cortisol là không chính xác. Cơ thể đã có sẵn cơ chế điều tiết hormone này.

Không nên uống cà phê lúc bụng đói

Sai lầm khi uống cà phê lúc bụng đói

Vấn đề xuất hiện khi uống cà phê ngay sau khi thức dậy mà không ăn gì. Lúc này, caffeine tác động lên nền cortisol đang cao nhưng cơ thể chưa được cung cấp năng lượng.

Tình trạng này kéo dài mức cortisol cao hơn cần thiết. Cơ thể dễ xuất hiện run tay, lo âu, tim đập nhanh và biến động đường huyết. Đến cuối ngày, cảm giác vừa tỉnh táo vừa mệt mỏi có thể xảy ra.

Ông Chopra cho biết việc không nạp năng lượng khiến cơ thể phản ứng tiêu cực với caffeine. Đây là nguyên nhân chính gây ra các biểu hiện khó chịu sau khi uống cà phê.

Phụ nữ nhạy cảm hơn với hormone căng thẳng

Ông Chopra nhấn mạnh phụ nữ chịu ảnh hưởng rõ hơn từ biến động cortisol. Sự thay đổi lặp lại của hormone này khi cơ thể thiếu dinh dưỡng có thể làm giảm năng lượng, ảnh hưởng tâm trạng và gây mất cân bằng nội tiết theo thời gian.

Cơ thể phụ nữ phản ứng mạnh với hormone căng thẳng nên cần kiểm soát thói quen uống cà phê chặt chẽ hơn.

Kết hợp cà phê với dinh dưỡng để ổn định cơ thể

Ông Chopra khuyến nghị nên dùng cà phê cùng thực phẩm thay vì uống khi bụng rỗng.

Việc ăn uống đầy đủ giúp cân bằng tác động kích thích của caffeine và duy trì năng lượng ổn định.

