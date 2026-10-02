Uống thuốc huyết áp buổi sáng hay tối tốt hơn: Nghiên cứu lớn làm rõ

Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên quy mô lớn vừa đưa ra câu trả lời: Uống thuốc hạ huyết áp buổi sáng hay buổi tối đều không cho thấy khác biệt đáng kể về nguy cơ biến cố tim mạch, theo Studyfinds.

Điều quan trọng với người bệnh là chọn thời điểm thuận tiện nhất trong ngày để có thể duy trì việc uống thuốc đều đặn mỗi ngày nhằm kiểm soát huyết áp ổn định Ảnh: P.H tạo từ AI

Các nghiên cứu cho kết quả ra sao?

Sau khi phân tích, tổng hợp rất nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã rút ra kết luận: Uống thuốc huyết áp vào buổi tối trước khi đi ngủ không có tác dụng vượt trội so với uống vào buổi sáng.

Các thử nghiệm độc lập lớn được tiến hành tại Anh và Canada trên hàng chục nghìn bệnh nhân tăng huyết áp. Thử nghiệm TIME tại Anh trên 21.104 người trưởng thành trong 5,2 năm cho thấy tỷ lệ nhập viện vì đau tim, đột quỵ hoặc tử vong tim mạch ở nhóm uống buổi tối (3,4%) và nhóm uống buổi sáng (3,7%) là tương đương nhau.

Thử nghiệm BedMed tại Canada trên 3.357 bệnh nhân và thử nghiệm BedMed-Frail trên 776 người cao tuổi yếu sức (độ tuổi trung vị 88) cũng ghi nhận uống thuốc trước khi ngủ không làm giảm tỷ lệ tử vong hay biến cố tim mạch lớn, dù có giúp giảm chỉ số huyết áp vào ban đêm.

Các nhà nghiên cứu giải thích gì?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng huyết áp đêm cao là yếu tố dự báo nguy cơ tim mạch nhưng giảm con số này đơn thuần không đồng nghĩa với giảm được các biến cố tim mạch. Hơn nữa, uống thuốc buổi tối thường khiến người bệnh dễ quên liều và giảm tuân thủ điều trị hơn nhiều so với thói quen uống vào buổi sáng.

Các tác giả cùng các hướng dẫn tim mạch quốc tế kết luận không nên khuyến nghị đại trà việc chuyển giờ uống thuốc sang trước khi đi ngủ; điều quan trọng với người bệnh không phải là sáng hay tối, mà là chọn thời điểm thuận tiện nhất trong ngày để có thể duy trì việc uống thuốc đều đặn và liên tục mỗi ngày nhằm kiểm soát huyết áp ổn định suốt 24 giờ.