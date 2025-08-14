V-League nóng ‘bỏng tay’ ở cả hai cực

G ẦN 50% CLB ĐUA VÔ ĐỊCH

CLB Nam Định đã thống trị V-League trong 2 mùa giải gần nhất và họ cũng thể hiện khao khát lập cú hat-trick vô địch, thể hiện qua những thương vụ trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng thành Nam giữ chân được tất cả trụ cột, đồng thời bổ sung những vị trí còn mỏng, với các trung vệ Đặng Văn Tới, hậu vệ A Mít, tiền vệ Eid Mahmoud và tiền đạo Kyle Hudlin. Các tân binh này đều đã hòa nhập tốt, đặc biệt là Hudlin, người lập cú đúp trong trận tranh Siêu cúp quốc gia với CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của CLB Nam Định chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Đối thủ cạnh tranh đầu tiên phải kể đến là CLB CAHN, đội bóng đã thắng nhà vô địch V-League ở trận tranh Siêu cúp quốc gia. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vẫn giữ nguyên được chất lượng trên hàng công với những Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur. Họ cũng vá lại hàng thủ bằng những tân binh trẻ khỏe, chuyên môn tốt như Phạm Lý Đức, Adou Minh. Lúc này, đội hình CLB CAHN cân bằng hơn so với mùa trước.

Hai đội bóng còn lại của thủ đô cũng không đứng ngoài đường đua. CLB Thể Công Viettel đem về hàng loạt cầu thủ giỏi, trong đó nổi bật có Vua phá lưới Lucao, Đặng Văn Trâm, Lee Williams… Tổng cộng, họ chiêu mộ đến 10 tân binh cho tham vọng trở lại đỉnh cao bóng đá VN. Trong khi đó, CLB Hà Nội không quá sôi nổi trong khâu mua sắm nhờ sở hữu đội hình dày, ổn định với nhiều tuyển thủ quốc gia. Thương vụ đáng chú ý nhất của họ là chiêu mộ tiền vệ Hendrio Araujo, cựu cầu thủ U.16 Barca.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League

CLB Nam Định (trái) và CAHN là 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League ẢNH: MINH TÚ

CLB Ninh Bình và CLB Công an TP.HCM không có chiều sâu đội hình như 4 đội bóng trên. Tuy nhiên, lực lượng của họ cũng rất đáng gờm. Cả hai đều sở hữu những trụ cột đội tuyển VN trong đội hình, đều chiêu mộ rất nhiều ngoại binh chất lượng, có giá trị cao nên không thể gạt tên họ ra khỏi cuộc đua vô địch.

V-League k HÓ LƯỜNG CUỘC ĐUA TRỤ HẠNG

Ở mùa giải 2025 - 2026, hai đội đứng cuối bảng V-League sẽ trực tiếp xuống hạng, đội thứ 13 sẽ không được đá play-off với đội á quân hạng nhất như mùa trước. Vì thế, cuộc đua trụ hạng sẽ khắc nghiệt, cam go hơn rất nhiều. Những đội nhóm dưới hiểu rõ điều đó và đang có sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Bên cạnh việc mua sắm cầu thủ, những CLB bị đánh giá thấp như HAGL, Đà Nẵng đều có những chuyến tập huấn ở nước ngoài (HAGL đi Thái Lan, CLB Đà Nẵng đi Singapore). Đây là khoảng thời gian giá trị, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, duy trì thể trạng, đồng thời "đổi gió", tăng thêm sự hứng khởi trước thềm mùa giải mới.

CLB PVF-CAND, đội bóng thay thế CLB Quảng Nam cũng cải thiện đáng kể sức mạnh. Họ trám lỗ hổng kinh nghiệm bằng loạt cầu thủ kỳ cựu như Trương Văn Thái Quý, Joseph Mpande hay Hoàng Vũ Samson. Cộng thêm các tuyển thủ U.23 VN như Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc…, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh sẵn sàng tạo ra những bất ngờ. Vì thế, các đội bóng ở nhóm giữa như CLB Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa không thể chủ quan.

V-League 2025 - 2026 vì thế hứa hẹn sẽ là mùa giải "nóng" ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Ở nhóm trên, gần một nửa số đội bóng đặt mục tiêu vô địch, tạo nên cuộc đua khốc liệt chưa từng có. Ở nhóm dưới, sức ép xuống hạng trực tiếp khiến từng điểm số trở nên quý giá. Khi đó, mỗi trận đấu sẽ có tính chất như trận chung kết.