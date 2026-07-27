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Góc nhìn phóng viên:

Văn hóa nghỉ việc

Khánh Hoan
Khánh Hoan
Những ngày gần đây, câu chuyện về một bộ phận người trẻ 'im lặng nghỉ việc' sau vài ngày đi làm đã thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Đáng nói, đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành nỗi lo của không ít chủ doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh.

Nhiều người quản lý chia sẻ một thực trạng quen thuộc: ứng viên nộp hồ sơ, đồng ý mức lương và nhận việc. Sau vài ngày làm việc với thái độ hời hợt, nhân viên bất ngờ... biến mất. Gọi điện thoại không nghe máy, tin nhắn không trả lời, không một lời xin nghỉ hay giải thích.

Một quản lý siêu thị ở Nghệ An chia sẻ chị rất ngán ngẩm với tình trạng nghỉ việc "ngang xương" này. Nó không chỉ gây khó khăn cho việc vận hành siêu thị mà còn khiến chủ sử dụng lao động cảm thấy bị tổn thương khi người lao động trẻ ứng xử thiếu sự tôn trọng.

Trước đây, ở các tỉnh miền Trung, điển hình là Nghệ An, người lao động phải chật vật tìm việc thì nay, nhờ môi trường đầu tư được cải thiện, nhiều doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào địa phương, tạo ra hàng vạn việc làm mới. Kéo theo đó là sự phát triển của hệ thống siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ... Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, lại gặp khó trong tuyển dụng và giữ chân người lao động. Một phần do mức lương chưa thực sự hấp dẫn, nhưng điều khiến nhiều chủ sử dụng lao động băn khoăn hơn là thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của một bộ phận người trẻ, coi việc đi làm như một phép thử cảm xúc tùy tiện: thích thì làm, không thích thì nghỉ, không cần thông báo.

Về khách quan, có thể còn những doanh nghiệp trả lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, môi trường làm việc áp lực, quản lý thiếu tôn trọng nhân viên hoặc giao việc không đúng cam kết ban đầu. Khi quyền lợi không được bảo đảm, người lao động có quyền rời đi. Nhưng quyền nghỉ việc không đồng nghĩa với ứng xử thiếu văn minh.

Ở góc độ pháp lý, công việc thời vụ hoặc thử việc có thể chưa ràng buộc chặt chẽ, nhưng cách hành xử nói trên phản ánh một khoảng trống trong giáo dục kỹ năng mềm và văn hóa lao động. Không chỉ chuyên môn, đào tạo người lao động rèn được tính trung thực, đúng giờ, có trách nhiệm và biết tôn trọng cam kết mới là nền tảng cho sự phát triển bền vững.


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