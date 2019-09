Cộng đồng chung tay gìn giữ di sản

Hầu hết tham luận của các đại biểu đều nhấn mạnh vai trò to lớn của cộng đồng dân cư ở phố cổ Hội An hay Khu đền tháp Mỹ Sơn trong ý thức bảo vệ di sản. Ông Phan Hộ, Giám đốc BQL di sản văn hóa Mỹ Sơn, khẳng định phải để cho người dân sống xung quanh khu đền tháp được hưởng lợi cùng di sản thì mới quản lý, bảo tồn và phát huy hết giá trị của di sản. “Mỹ Sơn đã áp dụng một mô hình quản lý bảo tồn dựa vào sự xích lại của cộng đồng dân cư với di sản. Để di sản phát triển bền vững phải hướng người dân và cộng đồng vào di sản. Đồng thời, thực hiện các cam kết gắn trách nhiệm, chia sẻ quyền lợi với người dân thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ cho giảm nghèo, các chương trình phúc lợi để người dân thừa hưởng”, ông Phan Hộ nhấn mạnh.

Đặc biệt, tại hai di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn, chính quyền TP.Hội An và UBND H.Duy Xuyên đặt ưu tiên nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của di sản, gắn phát triển kinh tế với sự trường tồn của di sản. Theo đó, các chương trình giáo dục di sản đã được đưa vào học đường, để giáo dục thế hệ tương lai hiểu biết nhiều hơn về di sản. “Sống ở thành phố di sản phải biết đến di sản”, đó là mục tiêu mà chính quyền TP.Hội An hướng đến cho tất cả người dân Hội An, nhất là thế hệ trẻ.