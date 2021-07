Đạo diễn phim 'Superman' qua đời ở tuổi 91

Richard Donner sinh năm 1930 tại Mỹ, từng theo học Đại học New York (Mỹ) chuyên ngành thương mại và sân khấu. Ông bén duyên với nghệ thuật trong vai trò diễn viên, trước khi rẽ hướng sang làm đạo diễn. Donner từng chỉ đạo một số phim truyền hình , trong đó có tập phim nổi tiếng Nightmare at 20,000 Feet (1963) thuộc series The Twilight Zone.