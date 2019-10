Diễn viên Mỹ gốc Việt Trần Đồng Lan sắp đến Việt Nam cùng phu nhân ông Obama

Xuất hiện trong đoạn video quay trước của Today show, phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em gái cũng như kêu gọi mọi người cùng hành động để giúp cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. “Có hơn 98 triệu trẻ em gái ở tuổi vị thành niên không được đi học. Thực tế rất rõ ràng rằng khi trẻ em gái được trao những cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Đó là lý do tôi làm việc với các nhà lãnh đạo ở các tổ chức khắp thế giới để cải thiện cuộc sống của trẻ em gái mỗi ngày”, bà Michelle Obama phát biểu trong chương trình.

Phu nhân ông Obama cũng tiết lộ bản thân đã lên kế hoạch cùng nhà báo Jenna Bush Hager - con gái cựu Tổng thống George W. Bush đến Việt Nam vào cuối năm nay. Chuyến đi sắp tới của bà nhằm gặp gỡ, tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ, trẻ em gái cũng như lắng nghe những câu chuyện đặc biệt của họ. Được biết, cùng đồng hành với cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ và Jenna Bush Hager còn có một vài vị khách đặc biệt khác như: minh tinh từng đoạt giải Oscar Julia Roberts (nổi tiếng với phim Pretty Woman), nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Lana Condor (Trần Đồng Lan) và “đả nữ” Ngô Thanh Vân.

Minh tinh Julia Roberts, nhà báo Jenna Bush Hager và nữ diễn viên Ngô Thanh Vân là những cái tên cùng tham gia vào hoạt động sắp tới của bà Michelle Obama tại Việt Nam ẢNH: SHUTTERSTOCK, GETTY

Thông tin về chuyến đi đến Việt Nam của bà Micelle Obama được các trang báo quốc tế đăng tải và thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên Instagram cá nhân, Trần Đồng Lan đã chia sẻ một trong những bài viết liên quan và bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi có cơ hội được đồng hành cùng các nhà hoạt động uy tín trong hành trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái ở Việt Nam. “Một lý do đặc biệt khác khiến tôi không ngừng hạnh phúc khi được tham gia vào hoạt động lần này là bởi đây sẽ là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam kể từ lúc được nhận nuôi”, nữ diễn viên bộc bạch trong bài viết mới nhất.

Sự xuất hiện của Trần Đồng Lan trong chuyến đi có ý nghĩa rất lớn đối với việc truyền cảm hứng cho phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam trên hành trình nỗ lực, phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn của họ. Trong quá khứ, nữ diễn viên sinh năm 1997 từng là trẻ mồ côi ở Cần Thơ và được vợ chồng nhà báo nổi tiếng Bob Condor nhận nuôi từ hồi 4 tháng tuổi. Sống trong gia đình mới, sao nữ được tạo mọi điều kiện để học tập và theo đuổi những môn nghệ thuật mà mình đam mê.

Từ một cô bé mồ côi quê Cần Thơ, Trần Đồng Lan vươn lên thành nữ diễn viên trẻ triển vọng ở Hollywood ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor (Trần Đồng Lan) sinh năm 1997 tại Cần Thơ và hiện là diễn viên trẻ người Mỹ gốc Việt đang được chú ý trên màn ảnh xứ cờ hoa. Sao nữ 22 tuổi lần đầu xuất hiện trong phim X-Men: Apocalypse (2016) và trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong To All the Boys I've Loved Before - tác phẩm gây sốt trên Netflix vào năm 2018.

Thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim giúp Trần Đồng Lan trở thành gương mặt trẻ triển vọng tại Hollywood. Cô cũng sở hữu lượng fan đông đảo với trang Instagram có hơn 7,6 triệu người theo dõi. Ngoài hai bộ phim nói trên, mỹ nhân 9X cũng có cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm khác như: Patriots Day, Alita: Thiên thần chiến binh, High school lover…